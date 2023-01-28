疫情．1.28｜增3480宗確診　長假後反彈近五成　多33人死亡

撰文：呂穎姍 何瑞芬 林穎嫺 梁晉穎 鄧宇詩 鄧康翹
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農曆年長假期後疫情有反彈趨勢，本港單日確診重上三千宗水平，今日（28日）新增3,480宗確診，較昨日上升近五成，包括118宗輸入個案，多33人死亡，本港累計13,313宗死亡個案。

因應隔離令取消，醫管局宣布2月1日起，除隔離病房外，所有探訪人士每天可獲安排兩小時探病時間，按照各病房的探訪節數及時間直接探訪，無須事先預約，而1月30日起，醫管局的所有普通科門診診所，包括七間指定診所及早前暫停部份服務的診所，當日起恢復正常的普通科門診服務。

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今日疫情概要：

-增3,480宗確診，較昨日上升49.04%。
-輸入個案118宗，重上三位數，佔整體個案3.39%。
-新增33宗死亡個案，7日平均死亡率升至1.352%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,313人。
-本地個案涉變異病毒株增5宗，包括2宗為BF.7累計共46宗，以及3宗BQ.1.1累計218宗。

疫情．1.27｜普通科門診1.30起服務復常　公院2月起探病無須預約
港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.58，但有輕微反彈跡象。（港大醫學院圖片）

▼1月28日　善信周六到荃灣圓玄學院參拜及攝太歲▼

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兔年｜新春假期結束　福田口岸現人龍　連續三日逾兩萬港人回港

【22:22】香港與內地本月5日通關，期待北上的港人終可回內地過新春。隨着春假昨日（27日）結束，香港早已在周四（26日）復工，內地返港人數急增，落馬洲支線/福田口岸今日（28日）出現人龍。

根據入境處數字，落馬洲支線管制站自周三（25日）起連續三日錄得逾2萬香港居民返港，深圳灣口岸返港港人亦超過1萬，文錦渡則增至逾1,000人返港，持身份證返港不計入每日5萬南下名額。

▼1月28日　大批市民經福田口岸回港▼

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兔年｜善信提前人日到圓玄學院攝太歲　祈求疫情過去經濟復甦

【16:53】農曆新年連假過後，今日（28日）星期六適逢年初七人日，市民在周末延續農曆新年活動，正月初八是傳統攝太歲的日子，有善信提早在今日到拜太歲熱門地點的圓玄學院參拜，院內香火鼎盛，太歲殿外設置圍欄讓善信有序進入，祈求身體健康，疫情盡快過去，經濟復甦。有市民認為人流比以往少。

▼1月24日　年初三赤口大批善信參拜車公廟▼

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嘉匯、Oasis Kai Tak、銀禧花園等屋苑污水陽性　政府籲3萬人快測

【16:43】政府今日（28日）公布，屯門區、九龍城區及元朗區多幢住宅，包括嘉匯、Oasis Kai Tak、銀禧花園及沙洲里村等污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，政府將陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30,000個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

疫情香港｜增3,480宗確診　較昨日上升五成　輸入個案升逾倍

【16:36】新冠肺炎疫情緩和，本港今日（28日）新增3,480宗確診，確診數字再破三千宗，較前一日上升49.04%。當中118宗為輸入個案，較昨日升逾一倍，料與近日不少市民長假完結旅行後回港有關。

另外，再多33名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至33.1人，惟七日平均死亡率卻微升至1.325%%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至，累計死亡人數13,313人。

確診數字下降　劉澤星：3、4月天氣回暖　有條件逐步取消口罩令

【10:46】本港確診數字持續下降，與內地通關後亦未見個案大幅反彈，政府專家顧問、香港大學醫學院院長劉澤星今日（28日）在電台節目表示，經過聖誕及農曆年長假期後，確診個案平穩下降，污水檢測的病毒量亦減少，認爲餘下的防疫措施可以逐步撤消，包括取消過關核酸檢測、師生上學前要快測等，到3、4月天氣回暖，亦可逐步解除口罩令，惟室內地方可繼續戴口罩。

▼1月25日　大批市民到海洋公園遊玩▼

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▼1月25日　廣東道名店外不見排隊人龍▼

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▼1月25日　高鐵西九龍站年初四人流不多▼

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▼1月24日　新春賀歲馬日丁財兩旺▼

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▼1月24日　年初三尖沙咀廣東道市況▼

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醫療事故｜公院胸腔引流術遺留導絲　盤繞病人左肺　須捱多刀取出CBD大麻二酚2.1起列毒品　業界憂助長地下交易　店舖買一送一清貨跨境中學生最快2月第二周可免配額來港上課　幼稚園小學延至2月底醫生反修例期間非法集結罪成判囚　醫委會今裁定停牌6個月緩刑撤隔離令｜1.30起確診請病假需醫生紙　日數視乎病情及工種劉宇隆倡2月中下旬取消室外口罩令、師生快測　北上快測取代核酸疫情香港｜增2,335宗確診　較前一日下降2.75%　多22人死亡
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