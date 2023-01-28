兔年｜善信提前人日到圓玄學院攝太歲　祈求疫情過去經濟復甦

農曆新年連假過後，今日（28日）星期六適逢年初七人日，市民在周末延續農曆新年活動，正月初八是傳統攝太歲的日子，有善信提早在今日到拜太歲熱門地點的圓玄學院參拜，院內香火鼎盛，太歲殿外設置圍欄讓善信有序進入，祈求身體健康，疫情盡快過去，經濟復甦。有市民認為人流比以往少。



圓玄學院今日人日有不少善信到來攝太歲。（鄧宇詩攝）

上年疫情嚴峻，圓玄學院2022年農曆正月年初七宣布由初八起一連三日封閉，傳統上年初八是攝太歲的好日，不少善信未能及時參拜。事隔一年，香港情緩和，適逢今日年初七，不少善信提早一天到圓玄學院參拜，避開明日的人。

上年農曆新年圓玄學院曾封閉

2023癸卯年有5個生肖犯太歲，今年兔年是本命年，故屬兔的人就是值太歲，生肖屬鼠是刑太歲、屬龍是害太歲、屬雞是沖太歲、屬馬是破太歲、犯太歲生肖人士，可到太歲廟宇攝太歲，祈求來年平安，不少善信今日帶同橙、花生、太歲衣等祭品到圓玄學院攝太歲。屬免的黃小姐與朋友特意到玄學院攝太歲並希望新一年身體健康，她表示，特意初七前來以避開初八的人潮，但今日人流比以往少。

一家大小前年攝太歲

每年都有到圓玄學院參拜的馬女士亦表示，今日人流比以往少，「之前試過要排四個鐘先入到去，今日唔洗排隊，一入就入到。」她祈求，新一年身體健康，子女成家立室。

第一年來參拜的陳先生表示，跟隨家人攝太歲一同到來，大約花費了100至200元購買祭品，新一年希望家人身體健康，疫情疫情盡快過去，經濟復甦。

圖玄學院上年新設的財神殿，亦吸引不少拜太歲的善信一併參拜。（鄧宇詩攝）

財神殿亦多善信參拜

圖玄學院上年初增設財神殿設施，但受疫情影響關閉一段日子，不少善信上年尾前來還太歲，及本月來攝太歲，一併到財神殿參拜殿內五路財神，祈求新一年財運亨通。