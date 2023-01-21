屬羊、猴、雞、狗2023年蘇民峰運程｜屬雞沖太歲恐現見刀傷車禍

【屬羊、猴、雞、狗｜蘇民峰2023兔年運程】蘇民峰2023兔年運程來了！除12生肖的整體運勢外，更有各個生肖的運程。本次先是羊、猴、雞、狗的整體運程，如何化解人緣運程？一同來參考玄學家蘇民峰2023兔年12生肖運程啦！



屬羊、猴、雞、狗｜蘇民峰2023兔年整體運程一文睇清

（蘇民峰命理風水網站）

蘇民峰2023兔年整體運程：屬羊者

蘇民峰2023兔年整體運程｜愛情運

屬羊者整體感情運融洽，惟單身者今年出現對你有意思的人，卻非你心中的白馬王子。



蘇民峰2023兔年整體運程｜事業運

屬羊者今年有吉星「天解」及「解神」有助減輕凶星之壞影響。「三台」 亦有利地位提升，加上本年是財運生肖讓肖羊者如虎添翼。

蘇民峰2023兔年整體運程｜健康運

今年屬羊者是太歲三合年，身體狀況應該較平穩，即使今年有血刃損傷星，突然遇上損傷機會不大。

蘇民峰2023兔年整體運程｜財運

屬羊者財運上能有驚喜的機會不大，倒不如藉此權力地位提升月多些出席公眾或慈善活動。

屬羊、猴、雞、狗者2023年蘇民峰運程｜屬羊者整體感情運融洽（《紀念日》劇照）

蘇民峰2023兔年整體運程：屬猴者

蘇民峰2023兔年整體運程｜愛情運

屬猴者依舊受到去年沖太歲的不穩定因素的餘氣影響，若果去年已婚者或者已懷孕添丁，又或者已分手者，今年將會在生活中開啟新篇章。



蘇民峰2023兔年整體運程｜事業運

屬猴者今年在錢銀數目上要格外留神，不只是從商者要格外留神，上班一族在借貸給友人或親戚時也要小心衡量自己的能力。

蘇民峰2023兔年整體運程｜健康運

屬猴者健康運是良好的，因屬猴今年是太歲暗合生肖，一切都來得比去年穩定。

蘇民峰2023兔年整體運程｜財運

屬猴今年為思想學習投資年，是開支較平常多的一年，尤其是開始作新投資會有很多意想不到的開銷，如處理不當，恐觸發財務危機。

屬羊、猴、雞、狗者2023年蘇民峰運程｜屬猴者今年在錢銀數目上要格外留神（《下流上車族》劇照）

蘇民峰2023兔年整體運程：屬雞者

蘇民峰2023兔年整體運程｜愛情運

屬雞者是今年沖太歲生肖，感情方面會出現各種不同變化。



蘇民峰2023兔年整體運程｜事業運

屬雞者兔年事業變化方面則兩極，若今年想作新改變的話，可以放膽作新嘗試。至於學習方面，師傅建議上班一族不妨為自己增值，避免被社會淘汰。

蘇民峰2023兔年整體運程｜健康運

屬雞者本來沖太歲的你為金木相沖，易見刀傷車禍，尤其農曆二月及八月。

蘇民峰2023兔年整體運程｜財運

屬雞者在投資或學習都是有一些額外花費，故今年在財運方面要處理得宜。

屬羊、猴、雞、狗者2023年蘇民峰運程｜屬雞者是今年在投資或學習都是有一些額外花費的（《愛回家》劇照）

蘇民峰2023兔年整體運程：屬狗者

蘇民峰2023兔年整體運程｜愛情運

屬狗者今年人緣運比去年更佳，雖則非桃花生肖，但貴人人緣運仍然是名列前數名的。



蘇民峰2023兔年整體運程｜事業運

屬狗者有吉星「龍德」、「紫微」為有力之貴人星，讓事業、財運能得以順利進展。此外今年能夠升遷，繼而工資有所上升，又或者寄望公司業績良好能收到些意外花紅。

蘇民峰2023兔年整體運程｜健康運

屬狗者的相合年，突然遇上意外損傷的機會不大，且本年也不是腸胃疾病高危年，腸胃出現突發性問題的機會也不大。

蘇民峰2023兔年整體運程｜財運

屬狗者今年為財運年，對收入不穩的從商或自僱一族最為受惠，必然能因財運年而令收入有所增加。

**生肖命理只供參考之用，內容由蘇民峰授權刊登**資料來源：《蘇民峰2023兔年運程》

【蘇民峰2023屬羊、猴、雞、狗整體運程 Q&A】