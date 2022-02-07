圓玄學院明起暫停開放3日　市民暫未能攝太歲　未來安排視乎疫情

第五波新冠肺炎持續蔓延，消息指今日（7日）新增逾600宗確診個案。早前衞生防護中心指，曾有確診者前往車公廟、寶蓮寺；另有位於深水埗的穆斯林教會Hazrat Siddique Akbar Society出現多宗個案。圓玄學院今日（7日）表示，由於疫情嚴峻，將由明日（8日）至10日暫停對公眾開放，之後會審視疫情發展，制定進一步的開放安排。
2月8至10日即是初八至初十，翻查資料，初八及初十本身都是虎年攝太歲的「吉日」。
圓玄學院表示，因應近日新冠肺炎疫情十分嚴峻，為減低社區擴散風險，將由2月8日（初八）至2月10日（初十）暫停對外開放3日，期間將全院清潔及消毒。圓玄學院續指，將審視疫情發展，制定進一步的開放安排，提醒公眾留意圓玄學院網站的最新公佈。
▼2月6日強制檢測公告▼
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▼2月6日 污水檢測樣本呈陽性區域▼
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疫情｜消息：今增614宗確診 單日數字倍升再穿頂 初陽亦逾300宗中大學者料單日確診或達千宗 檢測商籲市民學習自我檢測新技能陳肇始料Omicron個案幾何級上升 明宣布收緊社交距離措施減人流強制檢測｜61處上榜 深水埗區17幢 新屯門中心7座及嘉湖山莊2幢確診大廈｜涉153幢 何文田豪宅君頤峰及皓畋、半山蔚巒閣上榜