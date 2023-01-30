迪士尼招聘日｜2.2請600人　起薪$1.5萬　獨有福利及面試秘笈一覽

防疫放寬加上通關，旅遊業迎復蘇必須幫忙。香港迪士尼樂園將於周四(2月2日)舉行園內招聘日，有600個職位供求職者應徵。香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，當日會有不同前線或後勤部門的工作示範和體驗，讓來到的人除了認識生動活潑的表演人員，也了解背後機動遊戲或服務部門是如何工作，故除了求職者，亦歡迎學生甚至在職人士前來了解。



今次600個職位全職和兼職各佔一半。鄭家濂指全職職位的月薪起薪點會介乎15000元至20000元，兼職時薪起薪點則介乎73元至100元。迪士尼福利除了免費遊玩全球所有迪士尼樂園，更可免費訂閱Disney+影視平台。有意應徵人士，可先閱讀鄭家濂下文分享的面試秘笈。



全職兼職職位各佔半 兼職時薪起薪點介乎$73元至$100

香港迪士尼樂園周四舉行園內職業博覽及招聘盛會，提供600個職位供求職者即場應徵再即場面試，當中全職職位和兼職職位各佔一半，主要是招聘是屬於前線演藝人員的職位，包括樂園營運、酒店營運、餐飲、技術員、保安、商品部等。全職職位的月薪起薪點會介乎15,000元至20,000元，而兼職的時薪起薪點則介乎73元至100元。

部份職位設最高$6000迎新獎金 全球迪士尼樂園免費入場

所有全職職位為五天工作，部份職位更特設港幣3,000元至6,000元 的特別迎新獎金。員工福利都有特別，包括新增的免費訂閱影視平台Disney+ ，可以任睇電影劇集，而全球迪士尼樂園更可免費入場，當中香港迪士尼樂園更可優先體驗新遊樂設施及娛樂項目，樂園商品、酒店及餐飲都有特別折扣。同時提供三星期育兒假福利，也設有親子假。

員工福利

* 免費享用Disney+ 服務，盡享精彩影視旅程



* 香港及全球多個迪士尼樂園免費入場



* 優先體驗新的遊樂設施及娛樂項目 (Cast Preview)



* 樂園商品、酒店及餐飲特別折扣



* 「迪士尼僱員子女獎學金」：每年都提供港幣15萬的獎學金，供演藝人員為其子女申請。主要是會根據申請者的學業成績、品行及課外活動表現等去評核。



* 三星期育兒假福利，也設有親子假，讓同事可以享受更多家庭樂的時間。



須主動及喜愛與賓客溝通 總監：做返自己最自然

迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，樂園一直著重開心和多元化的共融環境，而升職機會亦充裕，而且可隨時按自己能力轉到其他部門，亦鼓勵員工進修，演藝人員可以申請每年最多5,000元的資助，報讀外間與工作相關的進修課程。

相信除了迪士尼樂園「熟客仔」，學生或求職人士都有興趣應徵，那要如何才能應徵成功？鄭家濂表示，希望求職者真誠待人，主動及喜愛與賓客接觸及溝通。建議應徵者以真誠表達自己，分享自己的工作經驗、能力和態度等。「做返自己就最舒服，亦最自然，畀我哋睇到你係個點嘅人。」

餐飲專員原來是排球女將 帶領迪士尼女子隊奪工商盃季軍

樂園度假區餐飲服務款待專員梁婉婷(Beeti)在2011年一次迪士尼招聘會成功獲聘為好萊塢酒店影廠酒廊的兼職餐飲款待員。2012年由兼職轉為長工，成為米奇廚師餐廳接待員。 她指在米奇廚師餐廳任職期間， 在不同崗位作交流生，學習到不同技能。

以為Beeti只是一名專業餐廳接待員，殊不知她有另一身份。「我是非常喜愛運動，最愛是排球。所以，在2014年起， 我便成為迪士尼女子排球隊隊員， 球隊更在2016年勇奪工商盃季軍。」除了是一名排球女將，她更會打羽毛球和網球，在員工的迷你運動會上，代表餐飲部奪團隊亞軍。Beeti認為這是這裡工作的優勢：

「岀面做餐廳好難工時咁彈性，但呢度畀我返5日，我可以岀去練波，畀我持續追夢。」。 香港迪士尼樂園度假區餐飲服務款待專員梁婉婷

酒店開幕元祖 難忘熟客送一箱能量飲品打氣

在迪士尼探索家酒店擔任行李服務組長的吳俊億(Jack)，在2015年曾經是樂園兼職演藝人員，同時在香港迪士尼樂園酒店行李部實習。在2017年，探索家酒店開幕，他亦轉到探索家酒店行李部協助營運初期的安排。

接近5年多過去，Jack指在酒店接觸不同賓客，有外地人亦有本地人，特別疫情後，本地人特別多，但有一家本地客人令他特別深刻：「比較難忘係有一家本地賓客，每隔１個月左右就嚟入住，同他們相處好似一家人，有次入住時他帶咗一箱能量飲品送畀我哋，話幫我哋打打氣，我們收到都覺得好窩心。」

迪士尼招聘日資訊

日期:2023年2月2日（周四）



時間:上午10:30-下午5:00



提供職位:600個

-包括樂園營運、酒店營運、餐飲、技術員、保安、商品部等

當日是職業博覽及招聘盛會，園內遊樂設施及娛樂體驗並不會開放

