每周疫情｜隔離令取消前　上周新春確診跌32%　七日平均死亡率升

新冠襲港三年後，政府今日（30日）起取消隔離令，感染人士毋須強制隔離，檢測陽性者毋須申報，染疫者亦可上班上學。回顧隔離令生效最後一周的香港疫情變化，上周（1月23日至29日）、即年初二至初八間錄得本地及輸入個案共18,052宗，比之前一周（1月16日至22日）的26,387宗，大減31.59%；但7日平均輸入個案比率回升，微增1.15個百分點至3.38%。



上周平均留醫病人數為2,380人，按周減少28.74%。死亡個案方面，上周有31名患者離世，比前一周少13人；對比患者數目的七日平均死亡率，由上周1.158%增至1.191%。



▼1月29日 港人回鄉度歲後返港開工▼



+ 5

上周確診個案共有18,052宗個案，較之前一周的26,387宗大減逾三成。其中輸入個案方面，上周為446宗，比再上一周的695宗減少249宗，跌幅達35.8%；上周7日平均輸入個案佔整體個案比率為3.38%，按周上升1.15個百分點。

▼1月24日 年初三赤口大批善信參拜車公廟▼



+ 56

上周變種病毒Omicron亞型數字出現上升趨勢。輸入個案方面，截至昨日（29日）零時零分，目前累計發現226宗XBB、1宗XBB.1.5、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、14宗BF.7及40宗BQ.1.1亞系個案。

本地個案方面，XBB增2宗至190宗、BF.7增加3宗至48宗，兩周前首次於本地出現的XBB.1.5病毒維持共8宗，其他病毒株個案維持不變。

留醫病人人數方面，截至昨日的7日平均為2,380人，比對上一周減少約28.74%，至昨日平均新入院病人逐漸回落至157宗水平，按周減約29%。上周單日最少有140人入院，比再上一周少約22.9%。

▼1月28日 善信周六到荃灣圓玄學院參拜及攝太歲▼



+ 4

上周單日新增危殆及嚴重個案有下跌趨勢，上周7日平均為17人，按周大減64.7%，單日新增危重總數跌至14宗。上周平均危重總數為224人，比再上一周下跌約28%。其中上周正接受深切治療人數達28人，與再上一周相若。

上周平均每日31人離世

死亡個案方面，上周共215名患者離世，比對上一周少90人，跌幅達29%，7日平均死亡人數為31人，而昨日單日死亡率回落至0.609%，連續3日不破1%；7日平均死亡率由前一周的1.158%微升至上周的1.191%。