多聲道｜走出疫情　獅城熱鬧迎新

吉兔報喜，春風洋溢。島國獅城2023癸卯年迎新活動，獲得民眾的熱烈迴響，再次看到人頭攢動，聚集一起歡度新春。



來稿作者：陳文坪



單就除夕前後，新加坡舉行了多場大型迎春會。1月20日，今年邁入第37個年頭的盛大春節慶祝活動「春到河畔2023」在濱海灣花園正式開幕。也是時隔兩年，會場再度燃放煙花，迎接春節到來。這一活動，一連九天在濱海灣花園舉辦，與民眾一同喜迎癸卯兔年。與往年不同，今年活動全面開放，公眾不必如疫情期間受管控，須先申請或預定，而是隨心所欲可直接到現場，且入場免費。

1月21日，傳統唐人街牛車水也舉行農曆新年倒數活動，吸引居民到場參與。倒數活動在除夕晚上10時30分正式開始，但晚上8時牛車水就出現人潮，現場再次燃放鞭炮，以最熱鬧的方式迎接兔年。牛車水街道，早前已張燈結綵，燈火璀璨，把這一傳統華人聚集區的街道照得明豔動人。而這一活動，至今持續了四十多年。

正月初一，新加坡中華總商會、通商中國也聯合舉辦「禧街聚商慶豐年」——新春大團拜。場面熱鬧，氣氛熱烈。這是冠病疫情三年來中華總商會首次舉辦實體新春團拜會，也是位於禧街的總商會大廈過去多年進行翻新裝修完工後首次舉行團拜活動。禮堂大廳矗滿春花，綠意盎然。春意氛圍洋溢整個會場。

正月初一舉行大團拜，是中華總商會成立百多年來優良文化傳承之一。這一活動，過去百年來風雨不改，旨在讓各界人士在開春之始即感受與沉浸在華族優良傳統節日春節迎新、賀新的喜悦氛圍。

過去兩年，由於疫情因素，總商會沒有舉辦實體團拜會，而是通過視訊在網上直播活動。去年四月，疫情已經受控，並向好發展，新加坡重新與世界接軌。因此，今年各種大型活動，包括團聚或聚會人數都沒有受限。獅城各界都全力以赴籌備與舉辦各類迎春活動，以「彌補」過去兩年受疫情影響，不再讓機會錯失。

春節是華族最重要的節日，也是最優良的文化傳統。新春團拜不但能加強人與人之間的聯繫，也能增進情誼。大家聚集一起，祝賀新年，歡慶新年，也為新春佳節增加不少歡喜氛圍。每年農曆新年，團拜是許多社會團體、商團組織、企業機構的重要活動之一。

總商會今年續辦新春團拜，邀請來自政商界、社團、社區、會員、媒體工作者，以及外交使節等人士雲集一堂，共祝新春、共迎新年、同賀新禧。新春團拜活動，讓華族優良价值觀發揚開來，並傳承創會初心，可說是意義非凡。

來賓一見面互道一聲恭喜，相互問候，賓主盡歡。中國駐新加坡大使孫海燕也受邀出席。她一身紅裝，平易近人。由於她提前抵達會場，大家都圍着她合照。

農曆新年是華人的春節，也是獅城人民一道歡慶的節日。而總商會每年舉行的新春大團拜，賓客都是來自各界人士，五湖四海的朋友。今年團拜主賓是新加坡共和國總統哈莉瑪女士。這體現了新加坡是一個多元種族、多元文化的和諧社會。

哈莉瑪在致詞時提到：「對中華總商會致力促進新加坡多元種族社會的和諧表示讚許。對眾多不同族群的商業領袖以及外國使節出席這場新春團拜活動表示欣慰，讚許中華總商會運用華族傳統節日的機會，促進多元種族與文化的交流。」

一年伊始，萬象更新。大年初一，總商會不忘初心，不遺餘力舉行新春團拜，讓各界人士一道同歡共樂，感染新春洋溢的喜氣，可謂是把中華文化發揚光大的寫照。回眸看2022/2023跨年倒數活動，新加坡濱海灣場面密密麻麻，50萬人齊聚一起，歡呼2023年到來，浩大聲勢響徹全場。

疫情進入第四個年頭，至今還未結束。但從以上活動不再事先申請、預約，與疫情前沒有兩樣。新加坡已走出了疫情陰霾，步入了後冠病時代新里程碑。藉此新的一年之際，恭祝各界鴻「兔」大展，幸福安康！

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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