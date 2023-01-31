海洋公園招聘350個職位　逢周四可即場面試　增工作周年假留人

新冠病毒三年疫情將結束，海洋公園預期遊客增多，帶來人力需求，故在月中開設招聘會，提供350個職位，園方指反應熱烈，有興趣求職者如果錯過，每逢星期四前往即場面試。成為全職員工，除可享17天公眾假期（即銀行假）及每年12天有薪年假， 也可享新增的工作周年假，即工作滿一年可以得到一日額外假期。



350個職位中，有200多個職位是前線工種。有在園內負責機動遊戲和水上樂園的員工表示，樂園每隔幾年都會有新元素，從而有新挑戰，是這裡工作的樂趣。



海洋公園在1月19至20日，在園內進行招聘會，提供350職位供求職者申請，當中有200多個職位屬前線工種，包括零售，餐飲，機動遊戲職員等。人力資源部主管林美瓊表示，該兩日招聘會的反應熱烈，如果有應徵者錯過，亦可於每周星期四到海洋公園即場面試，或到海洋公園網站查閱。

員工讚公園時刻具挑戰 令工作體驗新穎

在園內工作究竟是什麼體驗？負責機動遊戲的職員，會否每日玩過山車？喜愛機動遊戲的遊樂設施執行部區域經理朱永曦指其實並非，「玩咗咁耐都玩夠，好在隔幾年都有新嘢玩。」

朱永曦表示，遊樂設施部主要安排客人在展館參觀，確保客人清楚該機動遊戲如可玩等。在2008年入職的他見盡變遷，不過他喜愛這些變遷，「公園不斷有新嘢，不斷有新挑戰，令我覺得喺度返工永遠保持新鮮感。」

不諧泳術都可應徵水上樂園空缺

提到新設施，在2021年落成的海洋公園水上樂園亦是其中之一。水上設施營運助理經理嚴軍焯在2016年入職，感覺水上樂園「新穎刺激有趣」，故決定轉投水上樂園。他指日常工作會包括管理各個滑梯的情況，以及檢視水上樂園的各個設備。

是否一定要識游泳才能應徵水上設施營運大使？「當然識游水係多元化啲，不過唔一定識游水先可以做，唔識游水都可以做其他崗位。」他指水上樂園都有大量崗位不用接觸水，不過不怕水都是入職的條件之一。

長情餐廳經理已做13年：可以嘗試不同崗位

餐廳經理蔡展民就在海洋公園工作13年，他指海洋公園的工時彈性，而且可以嘗試不同崗位，「好似之前多咗酒吧，我就學到調酒，之後又有機會去咖啡室教拉花。」他指難忘每個客人，特別是一家大小，就想到自己的家人，會更用心工作。

全職員工享銀行假、有薪年假12日

園方表示，成為員工可免費入園遊玩，並優先試玩新設施。全職員工放17天公眾假期（即銀行假），每年12天有薪年假，更有約滿酬金或年終雙糧，並有1.5倍超時津貼。園方公布新增工作周年假，工作滿一年可以得到一日額外假期。

人力資源部主管林美瓊指，隨着防疫政策放寬，香港不同旅遊景點都重開，加上通關以後，公園的遊客增多，故此有需要增加人手。她指園方着重人才發展、動物保育，而不少遊樂設施都是獨有，相信在園內工作可以有多方面的發展，所以歡迎任何人士應徵，「最重要有用心，有服務精神，以及待客有禮。」。

海洋公園全職及兼職空缺

銷售助理/高級銷售助理/店舖監督/ 店舖經理

廚師

水吧服務員

餐飲服務員

清潔(洗碗)

遊樂設施服務大使

保安員/ 高級保安員

交通服務員/ 高級交通服務員/ 督導員

水上設施營運專員

水上設施營運大使

水上樂園清潔服務員 （日班/夜班）

園丁

物流司機

Assistant Fun Experience Officer