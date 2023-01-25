兔年｜海洋公園有過年氣氛　內地遊客與港友5年首聚逛景點

今日（25日）為大年初四，亦是農曆新年長假最後一日，不少市民一家大小來海洋公園遊玩。上午由金鐘前往海洋公園的港鐵列車上滿是乘客，人潮緩慢湧向海洋公園大門，準備入園區遊玩。

有市民陪同5年未見的內地朋友來海洋公園遊玩，認為今年更熱鬧，喜歡香港的過年氣氛。此外，本地遊客亦一行十幾人，把握連假尾聲來盡慶。



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天氣寒冷無減熱情

今日上午11時半，海洋公園門口陸續有遊人即場買票準備進入園區，當中不少人為全家出動，早上天氣寒冷，他們都穿上禦寒衣物，有人悉心戴了兔子造型的帽子，增添新年氣氛，大批人未入園區先在門外新年裝飾前拍照打卡。

焦女士來自北京，已和家人居港多年，她與青島朋友5年未見，今個農曆新年終於見面，相見時十分激動，今日特意帶朋友來海洋公園遊玩，認為今年氣氛更好、街道更多裝飾，讚揚香港過年氣氛更好。加上她的外遊簽證暫未辦理，因此留港過年。

焦女士今日特意帶朋友來海洋公園遊玩，認為今年氣氛更好、街道更多裝飾，還認為香港過年氣氛更好。（陳葦慈攝）

新年連假多與親友拜年

吳先生帶同家中兩個寶貝及親戚家兩個小孩，一同來遊玩，指「今日難得放假同屋企人玩吓」。農曆新年這幾日假期，他到親戚家飲茶、拜年，今年比去年熱鬧更多，當時正值第五波疫情不方便拜年，他希望疫情快點過，新年願望是世界和平。

吳先生攜帶家中兩個寶貝及親戚家兩個小孩，一同來遊玩。（陳葦慈攝）

一行十多人到園區遊玩

范同學就讀中二班，今天與家人、家人的朋友等十幾個人一起來海洋公園玩。他認為今年氣氛更好，新年假期期間有與家人團聚、朋友逛街，新年願望是希望成績進步、家人身體健康。

范同學就讀中二班，與家人、家人的朋友等十幾個人一起來海洋公園玩，他認為今年氣氛更好。（陳葦慈攝）

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