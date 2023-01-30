日本航班限制｜國泰表遺憾　取消涉2.3至3.2東京、大阪、福岡班次

繼香港快運（HK Express）宣布取消2月份部份往日本航班，國泰航空今日（30日）亦指，因日本當局繼續限制航空公司營運由香港飛往日本航班班次，故目前每周只能營運72班航班前往日本，較原本獲批的班次少12至13班，2月3日至3月2日部份航班班次將取消，涉及來往香港至東京成田、名古屋、大阪、福岡班次。



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國泰對日方限制航班表遺憾

國泰表示，日本當局繼續限制航空公司營運由香港前往日本之航班班次，對此感到遺憾。因應相關措施，國泰指每周只能營運72班航班前往日本，較2023年2月原定計劃營運，並已獲當局批准的航班少12至13班。另外，香港快運亦取消部份往日本航班。

國泰續指，以下航班需要取消：

國泰取消的航班（國泰網站）

安排乘客轉航班

對於受航班取消影響的乘客，國泰表示，會安排原定往來東京、大阪及福岡的乘客乘搭其他航班；往來名古屋的乘客將會改為乘搭大阪的航班。另外，往來札幌的航班將如期運作。

另外，乘客將收到載有新航班詳情的電郵，也可以在自助訂位管理服務查閱相關資訊。

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