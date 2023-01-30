CBD本周三起受規管　棄置箱今最後一天收集　僅零星市民棄置

大麻二酚（CBD）本周三（2月1日）起納入受規管危險藥物，進出口、非法製造、管有或服用含CBD的產品，即屬違法。政府今日（30日）最後一天於10個政府處所放置CBD棄置箱。保安局表示，截至1月16日，政府共收集了約1,600件含有CBD的物件。



荃灣政府合署內亦設有CBD棄置箱，管理處職員表示，只有零星市民前來棄置一至兩件CBD產品；曾有化妝品公司帶同大量含CBD的產品卻投入棄置箱，但由於棄置箱過小，最終需待政府人員前來直接收集。



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政府從去年10月27日起於全港10個政府處所放置棄置箱，供公眾於法例生效前處置其持有的任何CBD產品，今日為最後一天，公眾人士可在辦公時間內棄置含大麻二酚的產品。本周三起，進出口、非法製造、管有或服用含CBD的產品，即屬違法。

政府早前曾表示，設棄置箱是避免產品被不當棄置，或落入其他人手上再轉賣，並表明不會反對公眾以家居垃圾形式丟棄，但法例生效起胡亂棄置，則屬非法。記者今晨至其中一個CBD棄置箱荃灣政府合署觀察了約1小時，未見有人棄置CBD產品。CBD棄置箱上貼有告示，提醒市民請勿從箱中取出任何物品。

管理處職員表示，政府每日均會派員前來收集棄置箱內的CBD產品，但只有零星市民前來棄置CBD產品，他們亦只會投入一至兩件CBD物件；曾有化妝品公司欲棄置大量CBD貨品，但由於棄置箱過小，只能待政府人員前來收集時，雙方直接交收。

保安局接受查詢表示，截至1月16日，政府共收集了約1,600件含有CBD的物件，至於政府收集CBD貨品後會如何處置，保安局則未有回覆。

政府於去年10月21日刊憲，將大麻二酚（CBD）列為《危險藥物條例》下的危險藥物，明日起管有及服用含大麻二酚產品最高刑罰為監禁七年及罰款100萬元；非法販運（包括進口及出口）及製造受管制物質的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。

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CBD產品往往會於包裝上標示「CBD」、「cannabidiol」或「大麻二酚」的字眼，或有大麻葉標誌。現時CBD常見食品包括軟糖／橡皮糖、花生醬、朱古力、咖啡、茶葉、飲品及健康補充品等；日常用品亦有面膜、牙膏、洗髮水、香水等；寵物用品涉及口服油、護膚油、零食等。

《香港01》早前曾走訪仍有售賣含CBD產品的店舖，有店舖趕清貨，推出買一送一優惠促銷CBD產品；有出售CBD產品商店的店員批評政府一刀切的做法「智障」，擔心CBD產品全禁後，或助長地下市場交易，市民更易買到品質差、含THC的CBD產品，引起更大的健康風險。

▼1月27日 含大麻二酚（CBD）產品列為毒品前在市面出售情況▼