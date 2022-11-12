禁毒｜警方將大力打擊CBD　西九文化區今明設展覽　宣揚正向思維

本港吸毒情況呈年輕化，2021年呈報吸毒人數錄6019人，較前年多出243人，增幅主要來自21歲以下青年。近年新興的大麻二酚（CBD）產品即將列為毒品，警隊毒品調查科情報組警司李蔚詩接受《香港01》專訪時提醒，市民必須於限期前妥善棄置，否則有可能觸犯管有危險藥物條例，預告警方將嚴正執法。



為預防青少年接觸毒品，警方除了灌輸毒品禍害，亦會宣揚正向思維，毒品調查科今明（12及13日）兩日於西九文化區舉行大型展覽，屆時會有精英運動員、歌手方力申等分享正能量，攜手遠離毒品。



禁毒系列四之二



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警隊毒品調查科情報組警司李蔚詩表示，本港毒品案趨年輕化，提醒青少年販毒後果嚴重，可能面臨超過十年刑期。（歐嘉樂攝）

去年呈報吸毒人數增 主要來自21歲以下青年

毒品調查科情報組警司李蔚詩表示，按藥物濫用資料中央檔案室數字，2021年有6019人呈報吸毒，比2020年多243人，增幅主要來自21歲以下青年，反映吸毒呈年輕化趨勢，警方今年已進行兩次大型行動，在網上打擊毒品「文宣」，至少拘捕超過79人，行動將會繼續。

李蔚詩指出，過往接觸不少吸毒案件，涉案青年喪失大好前途，被迫放棄夢想，嚴重破壞家庭關係，其中在今年7月，警方在旺角截停一架的士時，於一名就讀大學會計3年級的21歲女生身上，搜出23.11克大麻及一個大麻磨研器，女生指曾與朋友開派對，有人免費提供大麻，就開始接觸毒品，「吸毒令佢留下刑事紀錄，影響外國升學及申請專業嘅資格，亦令佢付出嘅20年努力無晒。」

政府明年2月將大麻二酚（CBD）納入受規管危險藥物。（洪業銘攝）

明年2月規管CBD 須限期前棄置政府指定地方

政府明年2月將大麻二酚（CBD）納入受規管危險藥物，李蔚詩表示，留意到有商家聲稱服用CBD產品不會上癮，沒有幻覺成份，但很多研究顯示，產品不會純粹只有CBD，事實上，警方檢獲的產品中被驗出含有四氫大麻酚（THC），它不僅會令人上癮，亦會危害精神健康，破壞神經系統，有可能增加患精神病風險，她提醒市民應在限期前將CBD棄置於政府指定地方，否則觸犯管有危險藥品罪，預告警方將會大力執法。

西九文化區今明（12及13日）兩日會舉行「Love Our Life - LOL Party 」大型展覽，將有精英運動員、歌手方力申等分享正能量。（警方提供圖片）

吉祥物「咪仔」 提醒青年「毒品咪制」

為糾正青少年價值觀，警方在9至11月推行「禁毒季」，加強教育及灌輸禁毒信息；毒品調查科亦推出最新禁毒吉祥物「咪仔」，以軟性方式向青年宣揚「毒品咪制」；並走入校園指導學生；西九文化區今明（12及13日）兩日會舉行「Love Our Life - LOL Party 」大型展覽，將有精英運動員、歌手方力申等分享正能量。