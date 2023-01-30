男子涉染疫後到吉野家　FB留言稱：林鄭你要攬炒　我實去多啲藍店

水果店職員疑感染新冠病毒期間外出，包括在油尖旺區的吉野家等餐廳堂食及乘搭港鐵，被控12項使其他人蒙受感染的危險罪。案件今（30日）在西九龍法院開審。拘捕被告的警員稱，他們在被告家樓下截停被告，並在其手機發現他在其Facebook專頁有一張快測呈陽性結困的照片，又在「香港黃色經濟圈」群組上傳吉野家的食物照，配文稱：「超過2年無去過吉野家，今日喉嚨痛、口淡淡，想食啲湯米。明嘅就明，林鄭你要攬炒，我實去多啲藍店」。裁判官李志豪裁定表證成立，沒有律師代表的被告稱，明（31日）將自辯，並會爭辯當時政府並未接受快測結果。



曾到吉野家美心及連鎖超市

男被告雷寶林，41歲，被控於2022年2月24日至28日期間，自知屬指明傳染病即2019冠狀病毒感染的人，而使他人蒙受感染的風險，即身處在吉野家、烔記手撕雞、美心MX、海港冰廳、惠康超級市場、百佳超級市場，以及6度乘搭港鐵往返深水埗至尖沙咀或旺角。

去年2.24檢測3.4獲發陽性結果

承認事實指，被告於2022年2月21日西九龍普通科門診進行檢測，於同月27日發出陰性結果通知；他於同月24日先後到西九龍普通科門診進行檢測及楓樹街球埸檢測站檢測，分別於3月4日發出陽性結果，及於2月28日發出陰性結果通知；最後於3月4日到西九龍普通科門診檢測，於同月7日發出陰性結果通知。

衛生署高級醫生林偉傑承認，去年2月25日前，署方並不接受快測的結果。(劉安琪攝)

政府去年2.25前不接受快測結果

衛生署高級醫生林偉傑供稱，政府於2022年2月20日發出公告，指獲送往社區隔離設施的確診者，若於第7天檢測結果呈陰性，可回家隔離至第14天，屆時如結果再呈陰性便可離開家居；至2月26日，政府再發出公告加多一條款，即若確診者打了至少兩針疫苗，在隔離的第6天起連續2天呈陰性，便可提早完成隔離。被告其後自行盤問證人，指出2022年2月25日前，政府並不承認快速測試的檢測結果，林同意。

上傳吉野家食物照並留言

拘捕警員李俊鴻供稱，被告家樓下被截停，被告自願取出手機檢查，警員在其手機發現，被告登入了一個名稱為「PaulPaul」的Facebook用戶，於2022年2月24日在「香港黃色經濟圈」群組發帖，上傳一張吉野家的食物照片，配文稱：「超過2年無去過吉野家，今日喉嚨痛、口淡淡，想食啲湯米。明嘅就明，林鄭你要攬炒，我實去多啲藍店」，另被告發表了一張快測陽性的照片。

個人專頁上傳快測結果照片

被告之後澄清，他是在個人Facebook專頁上傳快測照，而非「香港黃色經濟圈」群組，警員同意。警員另表示他沒有見過涉案快測，亦不知道快測在何處購買及其牌子。

裁判官午後裁定表證成立，被告表示會自辯，並會爭議為當時政府並不認可快測結果。

案件編號：WKCC 2950/2022