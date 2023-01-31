隔離令取消｜飲食業稱只能勸確診者外賣 員工無病假紙須用自己假
隔離令周一（30日）正式取消，雖然確診人士無須再隔離甚至可以上班上學，但有食肆表明不招待新冠患者。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今日（31日）形容，在無須快測及取消紅碼後，市民進入食肆前會自申確診似乎只是「學術討論」，而以其食肆為例，他會建議自申確診者購買外賣，如對方堅持堂食會找一些較靜的角落招呼：「法例無權唔畀佢入嚟，飲食業一定要招呼任何人，只能建議（買外賣）啦，唔可以拒絕（堂食）。」
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徐汶緯在電台節目表示，昨日隔離令取消首日，未有遇到客人自申確診而要求堂食個案，他相信即使遇到此為難食肆情況也是少數，所遇的難為程度亦較之前少：「以前難為啲，有客人無快測或者快測呈淡雙線要強行入嚟，須花時間同佢解釋。」
徐汶緯又指，如遇客人進入前自申確診，他會建議對方購買外賣，若對方堅持堂食會找一些較靜的角落招呼：「法例無權唔畀佢入嚟，飲食業一定要招呼任何人，只能建議（買外賣）啦，唔可以拒絕（堂食）。」
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員工方面，徐汶緯解釋飲食業對衞生要求較高，因此員工確診有病徵並取得醫生紙，應放病假休息，至於無病徵又不能取得醫生紙情況則較尷尬：「會叫佢用自己假期放假休息，而放病假係唔會扣勤工獎，因為勤工獎係鼓勵勤力返工，都病咗點勤力返工？況且𠵱家飲食業請人極度艱難，唔會扣（勤工獎）啦。」
撤銷隔離令後對感染人士有什麼建議？
如感染人士屬高危人士或出現明顯的病徵（例如發燒、咳嗽、氣促、嘔吐和腹瀉等），應盡快求醫，感染人士於檢測陽性後的首五天應時刻佩戴口罩、避免接觸高危人士或與其他人同桌用膳，亦不應前往人多擠迫的地方及參與大型聚會。
撤銷發出隔離令後可否入住隔離設施？
考慮到部份感染人士因居住環境擠迫以及有同住家庭成員屬高風險人士，可能仍希望入住社區隔離設施以減低家庭傳播的風險，有關設施在短期內仍會繼續運作。