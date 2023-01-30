隔離令取消｜增358宗確診、5人染疫不治　逾1400患者今求醫

政府今日（30日）起停止向新冠病毒確診者發出隔離令。衞生署今日（30日）在「2019冠狀病毒病網頁」公布，新增358宗核酸檢測確診個案，另有5人死於（the cause of death ）新冠病毒病。



今起確診者可到私家醫療機構或政府門診求醫。醫管局表示，截至今日下午5時，普通科門診診所在今日已為超過1,400名病人提供治療服務，佔相關診症名額約五成。



▼1月30日 柏立基普通科門診診所治療新冠病人▼



今日（30日）起所有快測陽性病人毋須再向衞生署呈報，署方也停止公布疫情數字，改於「2019冠狀病毒病網頁」公布核酸檢測陽性樣本數字，以及醫生和醫院報告的死亡個案數字。

網站顯示，本港今日新增358宗核酸檢測確診個案，新增染疫死亡個案有5宗（非死亡個案總數）。

「2019冠狀病毒病網頁」顯示，本港今日新增358宗核酸檢測確診個案。(「2019冠狀病毒病網頁」截圖)

保安局：有310名患者仍留在社區隔離設施

由於隔離令今日凌晨起取消，保安局表示，截至今日下午5時，約有230名患者今日離開社區隔離設施；現時約有310名患者仍留在社區隔離設施內。

政府診所逾2000個新冠患者診症名額未用盡

醫管局轄下71間普通科門診診所今日（30日）恢復正常服務，每日提供約超過2,000個診症名額照顧新冠確診病人。醫管局指，截至今日下午5時，普通科門診診所已為超過1,400名新冠確診病人提供治療服務，佔相關診症名額約五成。

醫管局行政總裁高拔陞今日到南葵涌賽馬會普通科門診診所了解運作情況。他指各診所的運作情況大致暢順，在有需要時會調動額外的日間及夜診備用名額為新冠確診病人服務。總行政經理（基層及社區醫療服務）夏敬恒指，今日九龍區部分診所的服務需求較大，有部分診所在部分繁忙時段短時間出現額滿的情況，但整體而言，供新冠確診病人預約的名額仍然充裕。

所有新冠確診病人均可透過以下途徑，預約醫管局71間普通科門診診所的診症服務：

1.醫管局手機應用程式HA GO內的「新冠關愛預約（普通科門診）」程式

2.致電各普通科門診電話預約系統預約，各診所的預約電話可瀏覽醫管局網頁http://www.ha.org.hk/gopc

3.致電醫管局支援熱線1836 115，熱線會轉介有需要的新冠確診病人至普通科門診診所接受治療。

7條「關愛預約專線」繼續提供服務

醫管局表示，七條「關愛預約專線」亦會繼續提供服務，優先為較高風險的新冠確診病人安排預約。

醫管局每日早上8時30分及下午1時會更新普通科門診診所預留治療新冠確診病人名額的預約資料，亦會因應預約情況適時更新資料，市民可瀏覽網頁。