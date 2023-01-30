通關｜羅湖口岸有望於2月第二周重開　議員指同步取消配額及核酸

今年初中港迎來免檢疫通關，惟陸路口岸始終設配額，而且使用人數最多的羅湖口岸仍未開通。實政園桌立法會議員田北辰和香港新方向立法會議員張欣宇均向《香港01》表示，羅湖口岸通關之時，便會同步取消過關前核酸檢測及各口岸通關配額。田北辰更預料，羅湖口岸最快在2月6日那星期通關。

另有消息指，現時港鐵羅湖站的職員亦已回站熟習，車務已準備就緒。



+ 5

田北辰料最快2月6日羅湖開關

田北辰表示，兩地通關只剩三件事，就是羅湖口岸恢復運作、取消陸路口岸配額，以及取消過關前的核酸檢測陰性要求。

他指出，通關初期要求旅客出示核酸陰性證明，並就口岸設配額，並非有意見認為限制南下人數，而是核酸的檢測能力不足，故陸路口岸需設配額，否則檢測能力不勝負荷。



田表示，據其了解，羅湖口岸最快於2月6日那個星期重開，屆時核酸陰性要求將會於取消，配額亦因此可以取消。

張欣宇：北上將毋須預約配額

張欣宇亦表示，據其了解，羅湖通關時，可以全面取消配額，北上毋須再預先預約配額，而且亦不用核酸檢測。之前有消息指，羅湖有望於2月6日或之前開關，他現時所知與該消息相若。

另外，早前有指羅湖口岸正展開工程，因此未能於首階段通關。有消息指，該工程基本上已完成，港鐵職員亦已回到羅湖站熟習，車務上已準備就緒，可隨時迎接通關。

▼1月8日 通關首日早上入境香港內地旅客及港人不算多▼



+ 1

1月8日通關至今 七口岸設配額

政府本月初宣布1月8日與內地通關安排時，每日單向各6萬人北上內地或南下來港，包括5萬人可經陸路口岸及有約1萬人可經海、空及大橋進入內地或相反。連同現時三個一直開放的口岸，總共會有7個出入境口岸開放。其中落馬洲支線/ 福田口岸的配額最多，每日3.5萬個，每日06:30至22:30開放；深圳灣口岸及文錦渡分別1萬及5,000個名額。