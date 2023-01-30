隔離令取消｜7指定診所今恢復普通科　確診市民無預約憂不能看病

新冠感染者隔離令日起（30日）正式取消，7間指定診所同日起回復為普通科門診。《香港01》記者今午到新蒲崗柏立基普通科門診診所視察，今午開門前已有約10名市民前來排隊。有排隊的長者表示，不清楚求診程序，未有先進行預約，擔心未能看病。



對於確診者及非確診市民可共同在普通科門診求診，有非確診市民指，不太擔心受感染，「因為𠵱家（病毒）共存咗啦嘛，所以冇太大風險。」亦有市民表示，「出面如果係啲人（確診）都唔使隔離。」



柏立基普通科門診下午開診前已有10人排隊

柏立基普通科門診診所於下午2時開始診症，有約10名市民未開門前已排隊等候。住附近的何伯伯表示，昨日以為自己「冷親」並開始出現不適，給果今日中午12時許快測陽性，現時出現頭痛、咳嗽、發燒等徵狀，於是「即刻嚟睇」。

他指，自己是首次確診，不清楚求診程序，未有在先於HA GO APP或電話預約，職員「叫我排住隊先，唔應承實（有位），要預約嘅，但我冇預約」他擔心無籌看病，坦言「如果攞唔到（籌），都要睇私家㗎啦。」

何伯伯成功獲診症後，向《香港01》表示，整個診症流程約一小時，並認為「（時間）都可以接受嘅。」他指，醫生已處方5日藥物予他，「食嗰啲藥……冇事就唔返嚟覆診啦。」

職員酌情處理無預約 確診者沒獲特別安排

職員表示，現時為過渡期，「有啲人未必book到、約到」希望盡量可以安排診症。不過仍鼓勵市民先預約，「啲時間各樣都可以安排得好啲。」問到之後若長者不懂如何預約是否有酌情空間？她指，普通科門診一向有此措施，「如果有老人家嚟到要協助，我哋盡量都幫手。」

記者目測有確診者及非確診市民共同在診所內排隊登記輪候，人流不多。職員有帶上面罩及口罩指示市民，不時更以消毒酒精㩒拭玻璃窗。

有診症完畢的確診市民張先生表示，預約時間「一般唔算太耐……今朝（HA GO）見到有 （預約位）撳咗落去。」而診症流程亦在半小時內完成，稱整體流程可以接受。問到會否希望加快流程？他指，「呢啲都係人手問題，如果係唔夠人手都算係快。」

感冒求診市民不擔心：病毒共存咗啦

何先生因傷風感冒前來求診，他亦於今早在網上預約，「今朝睇有兩個選項畀我，佢話少量餘額，但唔知實際有幾多。」但稱對他而言已經足夠。他之前曾到此求診，認為此次流程更快，連同登記時間只需時25分鐘。問及現時確診者及非確診市民可共同在普通科門診求診，他指不太擔心受感染，「因為𠵱家（病毒）共存咗啦嘛，所以冇太大風險。」

另有市民到門診為家人拿藥，謝女士表示，媽媽患長期病，以往在這裏3個月覆診一次，「之前轉咗指定診所，（所以）𠵱家返落嚟。」她指，「唔係好驚」受感染，直言「出面如果係啲人（確診）都唔使隔離。」