第三季交通投訴1.2萬宗升一成　嶼巴、紅色小巴、的士升幅最大

交通諮詢委員會轄下的交通投訴組今天（31日）發表2022年第三季報告，季內共接獲12,479宗投訴及建議，較第二季上升10.0%。上述數字中，83%涉及公共交通服務的投訴，即10,441宗，較上季上升5.2%。

投訴數字升幅最大的公共交通是新大嶼山巴士的升70%，即51宗，其次是紅色小巴的升41%，即101宗，第三是的士升39.5%，即2,575宗。若按宗數計，最多投訴乃九巴的2,684宗，但較上季下跌21.1%，其次是專線小巴的1,615宗，上升18%。



專營巴士的投訴在第三季佔5,862宗。（資料圖片／政府新聞處）

公共交通的投訴有10441宗

交通投訴組去第三季共接獲12,479宗投訴及建議，當中純建議佔353宗。季內接獲的投訴及建議，主要是關於公共交通服務（83%）、執法事宜（13%）和交通情況（2%）。

與公共交通服務有關的個案，10,441宗，較上季的9,925宗，增加5.2%，比對2021年同期則上升24.8%。涉及違例泊車及其他執法事宜的個案，有1,695宗，增長60.8%。有關交通情況的投訴及建議，有228宗，增長1.8%。涉及道路維修的個案，有50宗，減少39.7%。

專營巴士服務投訴5862宗

有關專營巴士服務的投訴有5,862宗，下跌7.2%。其中九巴佔2684宗（包括1,025宗來自11位投訴人），下跌21.1%；新巴佔1132宗（包括767宗來自11位投訴人），下跌12.3%；城巴（包括港島線和機場線）703宗（包括306宗來自11位投訴人），下跌16.2%；龍運巴士104宗，上升35.1%；嶼巴51宗，上升70%。就專營巴士的投訴性質，主要是服務班次、其次是駕駛行為不當。

第三季交通投訴組接獲專營巴士的投訴分類。（第三季交通投訴報告）

至於其公共交通，小巴方面的專線（綠色）小巴有1,615宗，上升18%；紅色小巴有101宗，上升41%。的士方面，有2,575宗，上升39.5%。鐵路方面有168宗，下跌8.2%。渡輪方面有31宗，下跌10.7%。

的士接獲2,575宗投訴。（資料圖片）

的士投訴主要涉拒載

的士是專營巴士外，接獲最多投訴的公共交通服務，該季接獲的2,575宗，有584宗涉拒載、501宗涉駕駛行為不當，及481宗涉兜路等。

第三季交通投訴組接獲的士投訴分類。（第三季交通投訴報告）

9360宗投訴完成調查

交通投訴組於季內接獲的投訴及建議，均已轉交有關的政府部門及公共交通機構跟進。季內9,360宗個案的調查工作已經完成。當中有7,960宗（85‍%）證實成立，而不成立的個案有26宗（少於1%），其餘1,374宗（14%）則因證據不足而無法追查。在證實成立的個案中，有87名駕駛者被警方票控。