去年公共交通服務投訴增54.8%　巴士班次投訴倍增　料與削班有關

疫情下公共運輸大受影響，交通諮詢委員會今日（11日）公布去年第四季接獲的投訴及建議數字，一共8,408宗。數據顯示，雖然有關數字按季下跌18.7%，不過如果以全年計算，2021年一共收接32,512宗投訴及建議，較2020年增加30.6%，其中有關公共交通服務的個案，若扣除部份人士不斷重複投訴，更按年增54.8%。

數據顯示，有關專營巴士服務的投票，2021年較2020年增52.6%，其中投訴服務班次的個案大增一倍，交諮會的交通投訴組估計，原因之一可能是因疫情持續，專營巴士服務由於乘客量下跌而持續縮減。另外，的士投訴數字亦較2020年增56%，主因是涉及拒載、駕駛行為不當及不使用最直接路線的投訴個案均有所增加。



去年第四季錄得8408宗投訴及建議 全年3.2萬宗

交通投訴組在去年第四季內共收到8,408宗投訴及建議，包括 364 宗純粹建議，個案數目較上季的10,344宗下降18.7%，不過與2020年同季的6,632宗比較，則上升26.8%。

根據交通投訴組去年第四季的季報數字，2021年共收到32,512宗投票及建議，包括1,136宗純粹建議；整體數字較2020年的24,888宗相比，增加30.6%；當中假如扣除個別兩位投訴者不斷提出共逾千宗投訴，有關公共交通服務的投訴及建議，2021年一共接獲24,734宗，較2020年扣除重覆投訴後，多出54.8%。

涉及巴士宗數近1萬

在專營巴士服務中，2021年在扣除個別人士重覆投訴後，一共接獲9,925宗投訴及建議，較2020年的同類數字增52.6%。當中有關投訴服務班次的個案，2021年有889宗，與2020年的427宗相比，增幅達108.2%，即是倍增；而針對路線的投訴及建議，亦有54.2%的增幅。交通投訴組認為，上升原因之一，是疫情持續，巴士服務因客量跌而持續縮減。

專線綠色小巴的投訴數字同樣上升，2021年共收到5,308宗，較2020年增49.1%。交通投訴組認為，由於抗疫措施於2021年放寬，小巴需求上升，因此令整體投訴增加，當中加幅最多的類別為員工行為及其工作表現，估計或因為小巴服務未能及時恢復，以應付突然改變的乘客需求。

投訴的士拒載及兜路升1.5倍

的士方面，2021年相關投訴有8,355宗，與2020年的5,355宗比，增幅達56%。交通投訴組指，個案增加主要涉及拒載、駕駛行為不當及不使用最直接路線的投訴個案均有所增加，當中拒載有1,882宗，按年增147%。另外，舉止無禮和不守規矩，亦有1,361宗，增加49.6%；不使用最直接的路線有1,575宗，增54.9%。

港鐵服務同樣收到投訴，2021年共接獲748宗，較2020年的352宗倍增。交通投訴組認為，主因是2020年時，由於疫情影響客量大跌，令投訴個案減少。