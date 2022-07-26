首季收1013宗涉的士服務投訴　兩司機拒載罰款600及1200元

近年的士服務屢遭詬病。交通諮詢委員會轄下的交通投訴組在今年第一季共接獲5,677宗投訴，當中有1,013宗為與的士相關。涉及的士司機違規行為的個案有944宗，包括司機舉止無禮和不守規矩、拒載、駕駛行為不當、濫收車資等。而在上季有兩位的士司機因拒載，分別被罰款600元及1,200元。

交通投訴組又指，今年首季接獲492宗有關專營巴士班次的投訴數目，比去年同期的134宗，增幅達267.2%。運輸署則表示會繼續採用多管齊下的方法密切監察專營巴士營辦商的表現，包括進行意見調查及巡查、查核運作記錄等。



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交通諮詢委員會今日（26日）舉行會議，討論交通投訴組今年第一季度報告。在交通投訴組的報告方面，季內接獲的投訴及建議，有81%是關於公共交通服務，執法事宜則佔15%，而其餘則為有關交通情況。

各種交通工具方面，有關專營巴士服務的投訴及建議共有2,684 宗，較去年同期上升 38.1%。鐵路服務方面，季內共有80宗涉及的投訴及建議，比去年同期減少55.8%，而今季的80宗個案中，涉及港鐵服務的個案佔73宗。

另外，季內有關的士服務的個案共有 1,013 宗，較去年同期下降22.1%。在上季被票控的23宗個案中，有13位的士司機被法庭裁定違例駕駛。其中兩位的士司機因拒載而分別被罰款600元及1,200元。另有10名的士司機因駕駛行為不當包括不小心駕駛、橫過連續雙白綫及沒有遵從交通燈的指示等，被罰款450元至900元。

報告又指，近年有關專營巴士班次的投訴數目急升，當中有投訴指巴士服務班次縮減的幅度，與新冠肺炎第五波疫情下乘客量的跌幅不成比例；而巴士服務脫班及班次不穩，亦導致候車時間過長和巴士車廂擁擠，或增加傳播新冠肺炎風險。

運輸署指疫情期間與專營巴士營辦商一直緊密合作，並舉例指鑑於公共服務由今年4月21日起恢復，運輸署遂要求專營巴士營辦商恢復大部分早前暫停的巴士服務，並密切監察和加強巴士服務。運輸署又強調，會繼續採用多管齊下的方法密切監察專營巴士營辦商的表現，包括進行意見調查及巡查、查核運作記錄，以及與營辦商舉行會議，確保專營巴士服務穩定可靠。

交通諮詢委員會會議亦聽取政府簡介促進道路安全和推行電子交通執法的法例修訂建議，包括加強規管司機在駕駛時使用流動通訊設備、加強私家車兒童乘客使用兒童汽車座椅的規定，以及將現行適用於私家車、的士和公共小巴的強制安裝及佩戴安全帶法定要求涵蓋其他車輛種類及座位等。交諮會主席張仁良教授表示，委員支持透過修訂法例，以多管齊下的方式進一步保障道路使用者的安全。