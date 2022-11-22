機電署推「見習工程師訓練計劃」月津$23,000大學四年級也可申請

發展局機電工程署近日於網站刊登招聘見習工程師，職位專門為畢業生和Year4大學生而設，只要申請者在2022年以後或2023年8月31前取得學位，即可申請。完成計劃後，申請者更有機會成為助理工程師，再而取得工程師資格，訓練期內每月更有$23K津貼，對於想入行的畢業生們可說是不錯的機會。



見習工程師是屬於機電署所辦的「見習工程師訓練」的職位，機電工程處一共釋出6個界別的見習工程師職位，包括:電機、機械、生物醫學、電子、資訊、屋宇裝備。只要申請人於2022年後持有相關方面學位，即可申請。若申請人在修讀其他相關的全日制學位或剛於2022年或其後取得相關學位都可獲考慮，但首個所需學位或學歷與開始修讀相關學位的日期不得相隔多於18個月。在2023夏季參加畢業試的人士都可申請，但需在2023年8月31日或之前須取得相關學歷。

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計劃訓練期為兩年，期間見習工程師會被安排到不同的政府部門及部別實習，例如，建築署、渠務署、衛生署等，並將會有在職工程師及技術人員帶領和專責導師及監督定期審視進度。職位並非公務員職位，但受訓期間將會有法定假期、有薪病假、產假/待產假、醫療福利和12日年假，還有每月$23,010的入職津貼。

此見程師訓練計劃是受香港工程師學會的工程畢業生培訓計劃(Scheme A)所認可，申請人入職後經過訓練期，可投考機電署的助理工程師，在累積相關經驗大約3-5年後，便有資格考取香港工程師學會正式會員資格，正式成為工程師。申請者如若被選中，則會將於2023年3至5月期進行面試，而整個計劃暫定將於2023年8月1日開始。

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計劃申請於2022年12月8日 23:59 截止，有興趣的大家就要盡快透過互聯網站(http://www.csb.gov.hk)、親身或郵寄到香港九龍啟成街3號7樓機電工程署招聘及升任組遞交申請，申請表可於向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

每份申請都需要附上以下文件:

(a) 一封補充函件，簡述過往有關的訓練／經驗，以及在修業期間的課程習作；

(b) 大學所有考試或其他符合有關專業學會認可學歷的所有考試的正式成績表副本；

(c) 學位證書副本（若已取得學位）

(d) 學位課程最後一學年所修讀的科目及各科比重的一覽表（只適用於正在修

讀學位課程最後一年的申請人）；以及

(e)香港中學會考證書副本、香港中學文憑副本、香港高級程度會考證書副本及其他英文公開考試(如TOEFL, IELTS,GCE, GCSE, 香港特區政府綜合招聘考試等)證書副本，以顯示其英文考試成績。招聘部門亦可要求申請人就其曾經應考的英文公開考試作出聲明。凡未附有上述文件的申請或會不獲考慮。

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