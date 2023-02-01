換身份證｜入境處澄清從來不設即日籌　周四起不再處理無預約申請

智能身份證換領期限延至3月3日，入境事務處今日（1日）表示，留意到近日有大量市民在無預約的情況下，到人事登記辦事處和智能身份證換領中心辦理申請身份證手續，因此宣布各人事登記辦事處和智能身份證換領中心，將不會再處理未有預約的申請，提醒市民仍事先進行預約。



入境處首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞提到，近期每日有數以百計的市民排隊進行即日申請，處方已即時加大網上預約名額，但她強調中心從來不設即日籌，只會在人手許可下盡量加時處理。她再次呼籲市民事先預約，再依照預約時間前往換證中心，毋須提早排隊。



入境處表示，各換證中心的換證申請日期由原來的2月11日延長至3月3日。（資料圖片）

入境處表示，為確保市民可順暢有序地辦理申請身份證手續，各人事登記處和換證中心不會處理未有預約的申請。至於因身份證遺失、毀滅、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證但未有預約的人士，各人事登記處會因應個別情況而提供協助。

當局提醒，市民可透過入境處流動應用程式、登入相關網站或致電相關24小時電話預約服務熱線，預約辦理申請手續，亦可下載入境處流動應用程式或於網上預約辦理身份證。入境處呼籲申請人在使用流動應用程式或於網上預約時預先填寫表格，以便更快捷地辦理申請手續。

香港居民如因不在香港而未能換領身份證，不論是因應全港市民換領身份證計劃而需要前往換證中心換領身份證，或因年滿11歲或18歲而需要在人事登記處登記領取身份證，均無須急於趕回香港辦理手續。有關人士可在返港後30日內到相關辦事處辦理手續。倘若市民在外地返港後，在香港逗留時間少於30天，亦無須急於在逗留期間辦理身份證申請，他們不會因為在該次返港期間沒有辦理相關手續而觸犯法例。