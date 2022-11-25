換身份證︱1996至2000年出生12.10截止　姜濤腳傷逾期未換怎算？

1996至2000年出生的人士於10月7日起可換領新的智能身份證，入境事務處今日（25日）提醒以上年份出生的舊款智能身份證持有人，須於12月10日或之前親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。



根據資料，上述年份出生的人士就包括MIRROR的成員姜濤、呂爵安Edan及邱傲然Tiger，他們亦要於限期前換證。姜濤本月11日在亞洲國際博覽館參加《903 AllStar籃球賽》，膝蓋受傷倒地，未知是否已康復。根據入境處規定，逾期仍未辦理換證手續的人士，處方會因應申請人的情況作彈性處理。



姜濤11月11日於《903 AllStar籃球賽》扭傷右膝蓋，隨即倒地狀甚痛苦。（資料圖片）

舊款智能身份證持有人最遲1月14日換證

入境事務處今日發出提醒，凡於1996、1997、1998、1999或2000年出生的舊款智能身份證持有人須於12月10日或之前，帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。

至於1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證期限亦將於2023年1月14日完結。

逾期未換證 入境處因應情況作彈性處理

1999年出生的姜濤本月11日於《903 AllStar籃球賽》扭傷右膝蓋送院，已順利完成手術目前正在休養，主診醫生亦建議他盡量不要下床走動。如他之前未換證，只餘約兩星期限期。假如12月10日或之前仍未換，可以怎辦？

換證計劃結束後仍未換可怎辦？入境處呼籲早前仍未辦理換證手續的人士請盡快預約辦理，根據該處規定，會因應逾期未換申請人的情況而作彈性處理。

Edan同姜濤需於下月10日前換身份證。（資料圖片）

至於合資格的香港市民如因不在香港而未能在指明換證期限內換領新身份證，無須急於換證計劃完結前趕回香港換證，市民可在返港後30天內補辦換證手續。

各換證中心最後換證期至明年2月11日

入境處提醒，各換證中心的最後換證申請日期為2023年2月11日，期後換證中心將不再接受換證申請，而換證中心的領證服務則會維持至2023年3月3日，呼籲已錯過指明換證期限而仍未換領新智能身份證的人士，應盡快帶同身份證親身前往任何一間換證中心辦理換證手續。

智能身份證換領中心地址（入境處文件截圖）

為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。入境處亦呼籲申請人在使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以便更快捷地辦理換證手續。