大麻二酚CBD今起納危險藥物　咖啡店失特色飲品　食客指不能取替

大麻二酚（CBD）今（1日）起納入受規管危險藥物，進出口、非法製造、管有或服用含CBD的產品，即屬違法。有嗜好飲用含CBD成份咖啡的市民表示，CBD可平復心情及助眠，其他飲品均不能取替，今後唯有到外國再嚐滋味。



過去售賣CBD飲品的咖啡店，目前只能售賣其他普通咖啡，失去本來特色。負責人表示，以前每天均有15至20人光顧CBD咖啡，但一月起已停止售賣，皆因外國供應商聞風港府列為禁藥後，早已停止入貨。



今後外國旅行再嚐滋味

西環兩間咖啡店過去曾售賣CBD飲品，Rachel 是其中一名光顧的客人，她不時會喝CBD咖啡，並購買CBD食用油加入水中服用。她坦言不太清楚CBD產品效用，只是因為好奇心所以開始嘗試，認為CBD可平復自己心緒，甚至幫助入眠。

她指，其他物質不能取替CBD，因為本身作用是令自己較冷靜，「都市繁忙環境之下，瞓覺有幫助，如果有需要，或需使用其他鎮靜劑取替」。

香港買不到CBD產品，以後可能旅行才能一嚐滋味，Rachel 表示，以後或會旅行時，在其他CBD合法的國家飲用。

對我嚟講就冇乜太大影響，因為我本身都係放假、可能一個月幾次，周不時可能喺咖啡店見到有CBD咖啡，都可能會想試吓飲下，對我嚟講影響唔大嘅，反而覺得可能對做開CBD（生意）商戶大影響好多。 Rachel

Winston Coffee 咖啡店負責人傅先生，本身亦恆常服用CBD，他同意CBD需要受法例監管，但應只禁止不合規格的產品：「而家出面好多唔同嘅品牌，尤其外國，不同城市或國家的CBD產品，可能會有參差，話就話自己（產品成份）係CBD，其實裏面有大麻成份。」對於政府一刀切的政策，他謂「咁都冇計啦，政府政策」

店主：飲品加入CBD起舒緩作用

他表示，過去每天大概有15至20位客人會前來購買含CBD的飲品，其中以外國客人較多，「因為CBD產品本身係外國係好平常一個嘢，只不過香港就唔知點解非法。」

傅先生指，由於想售賣趣味性較高啲的產品，該店之前是以CBD Bitters，即液態化加入飲品之中，讓客人服用，本來提供含CBD冷萃咖啡及冰茶供客人選擇，而其他飲品亦可加錢要求加入CBD。「如果你粹取得佢啱，而冇大麻成份，係一個舒緩嘅物質嚟，幫到你放鬆、輕鬆啲。」他指部份人喝咖啡可能會有副作用，例如手震、頭痛，CBD本身可以中和反應。

他表示，兩星期前，特意來購買CBD飲品的客人特別多，不少人是因為知道CBD之後會受規管，把握最後機會嘗試。不過，其實該店早於一月停止售賣CBD飲品，顧客「想買都買唔到」，皆因外國供應商一收到風聲港府規管CBD產品，已經沒有入貨，變相咖啡店也難以取貨。傅先生表示，客人大多理解未能購買CBD飲品，並會購買其他咖啡，「都有消費嘅，冇話冇CBD就走」

▼1月27日 海關講解2.1起禁售及擁有含大麻二酚（CBD）產品▼



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政府於去年10月21日刊憲，將大麻二酚（CBD）列為《危險藥物條例》下的危險藥物，明日起管有及服用含大麻二酚產品最高刑罰為監禁七年及罰款100萬元；非法販運（包括進口及出口）及製造受管制物質的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。