保安局擬購警方指揮船七年未成功　申加4400萬撥款　總額達1.88億

保安局2016年獲立法會撥款1.44億元，為警隊採購新流動應變及指揮平台及兩艘附屬船隻。事隔7年，保安局指基於多種原因，仍未成功採購相關船隻，受地緣政治局勢，加上新冠疫情影響，以增設新程技裝置，當局向立法會提出申請「加碼」4,400萬元，最新承擔額為1.88億元。



警隊擬採購新流動應變及指揮平台及兩艘附屬船隻。（資料圖片）

原擬購一艘母船及兩艘附屬船隻

根據保安局提交立法會文件，警隊為提升整體的海上行動能力，以打擊罪行和進行海上疏散行動及救災，特別是針對威脅香港海上安全的重大事件，當局於2016年獲立法會批准1,444萬元撥款，採購一艘母船及兩艘附屬船隻。

文件顯示，母船是一艘專門設計的大型船隻，用作海上重要行動的現場指揮及行動中心，母船長約40米，排水量約為250公噸，可容納超過100人，甲板空間足夠放置先進的大型專業設備；其餘兩艘附屬船隻分別為一艘子船和一艘氣墊船。

鋁材價格因地緣政治局勢而大幅上漲

保安局指出，海事處於2017年8月及12月分別為兩艘附屬船發出招標，但在2018年5月和10月完結時，未能找到符合規定的投標者。至於母船，政府船隊採購計劃中因有其他須優先處理項目，採購工作在2018年才展開，並於2021年11月發出招標文件，以及在2022年3月為採購子船重新發出招標文件。

當局解釋，鋁材價格因不斷變化的地緣政治局勢而大幅上漲，根據一項市場資訊，鋁材價格由2015年至2022年間上升了140%；疫情亦令運費增加，在2016年至2021年間，運費增加6.7倍；政府亦計劃在母船增設一個綜合導航系統，以應付最新行動需要，因此當初撥款預算並不足夠，因此建議增加30.6%即4,423萬元以繼續推展該項目。