警隊到內地大學「搶人才」　34港生通過面試　最快明年8月入學堂

警隊正積極「搶人才」，今個財政年度取錄了538人，數字較去年輕微上升。警隊募組早前到廣州暨南大學及福建華僑大學進行招募，目標吸納於內地升學的港人，暫時已有34位同學通過面試，最快下年8月「入學堂」成為學警。從內地來港、現正任職警員的「警募大使」曉輝認為，內地升學港生有留宿自律經驗，相信有助適應學堂訓練。



警隊在今個財政年度，取錄101名見習督察及437名警員，見習督察取錄數字與去年相若，警員數字就有輕微上升，警隊未來仍有一期見習督察招募，以及兩期的警員招募。

疫情及人才流失造成招募困難

警隊人事部人力資源科署理高級警司陳純青表示，疫情及人才流失令警隊出現招募困難，所以警隊主動出擊，到11間本地大專院校進行招募，收到380多份報名申請，同時亦有招募運動員。

陳純青表示，警隊在今個財政年度，暫時取錄了101名見習督察，以及437名警員。(廖雁雄攝)

到暨南大學及福建華僑大學招募收逾百報名

警隊上月帶隊到廣州暨南大學及福建華僑大學「搶人才」，目標招募在內地升學的香港學生，成功收集106份報名，當中34位報名者已成功通過面試，只需在回港後進行審查、體能測試、《國安法》考試和《基本法》考試，最快2023年8月就可進入警察學院受訓。

警隊亦派出兩名「警募大使」到兩所大學進行分享，自小從內地來港的警員曉輝認為，內地港生有留宿的經驗，相信到學院受訓時都能容易適應。而在暨南大學畢業的警員樂怡就指，很高興回母校招募師弟妹，不少學生都踴躍到招募攤位了解警隊。

來年繼續入大學及出動宣傳車「招募號」

警隊人事部招募組警司陳杰峰表示，警隊在來年會繼續招募工作，包括到中學或大學做宣傳，使用宣傳車「招募號」，設立警隊體驗日，以及增加網上宣傳。