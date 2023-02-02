六合彩結果｜頭獎1.5注中瓜分8400萬　七個攪出號碼有三個相連

一個月內第三次8,000萬頭獎六合彩今晚（2日）攪珠，馬會估計若10元一注獨中，幸運兒可獲8,000萬元，投注晚上9時15分截止，總投注額為1.84億元（184,349,737元)。



攪出的七個正獎號碼中，五個為紅色、兩個為綠色，沒有藍色，當中有三個號碼相連。馬會公布頭獎有1.5注中，每10元一注派彩5,604萬元，幸運兒一同瓜分8,400萬元頭獎基金。



▼1月26日 8000萬六合彩新春金多寶售票情況▼



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為何一個月內出現3次8000萬頭獎攪珠？

今日（2日）是一個月內第三次8,000萬頭獎六合彩攪珠。馬會1月3日舉行新年金多寶攪珠，當時預測頭獎10元一注獨中可獲8,000萬元，果然有幸運兒一注獨中，獲得8,625萬元。

1月26日的新春金多寶，估計一注獨中，也可得8,000萬元。結果又有彩票中頭獎，10元一注派彩9,240萬元，但由於幸運兒投注時選擇5元一注，只能取得4,620萬元，餘下一半撥作之後一期、1月28日攪珠的多寶。當時馬會估計頭獎一注獨中可得6,000萬元，不過無人中頭獎，6,214萬元多寶撥入今晚攪珠，連同今日投注額，馬會估計10元一注獨中，又可獲高達8,000萬元獎金。

2月2日六合彩攪珠結果。（直播畫面截圖)

今晚攪出號碼為：2、8、23、33、34、35特別號碼為：43。

馬會公布今晚有1.5注中，瓜分8,400萬元頭獎彩金，每10元一注派彩5,604萬元。二獎則有12.5注中，每10元派彩58萬元。三獎有450注中，每10元派彩43,300元。

▼1月3日 8,000萬六合彩新年金多寶攪珠▼



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▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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▼近10次新年金多寶攪珠結果▼



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▼十大幸運投注站▼（截至2022年12月）

