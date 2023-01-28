六合彩頭獎無人中　下期頭獎一注獨得8000萬　延下周四攪珠

撰文：呂穎姍
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六合彩新春金多寶2023在周四（26日）攪珠，惟只有半注中，故餘下一半獎金撥入今晚（28日）攪珠的多寶彩池，馬會估計若10元一注獨中，可獲5,700萬元巨額獎金。馬會公布，今晚無人中頭獎，下期頭獎10元一注獨中可得8,000萬元；下周二晚（31日）不攪珠，延至下周四（2月2日）舉行，以便有更多時間讓市民買彩票，此次為一周內第三次巨額六合彩攪珠。

▼1月26日　8000萬六合彩新春金多寶售票情況▼

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今晩攪出的號碼為：2、12、16、38、45、46；特別號碼為：14。

六合彩2023年第10期（1月28日）無人中頭獎。

周四新春金多寶半注中　一半獎金撥入今期又無人中

六合彩新春金多寶2023在本周四（26日）攪珠，有一張彩票中獎，但即幸運兒只「投資」5元一注，即只屬「半注中」，取得頭獎獎金9,240萬元中的一半；餘下4,620萬元獎金撥入今期多寶彩池，馬會估計若10元一注獨中，可獲5,700萬元巨額獎金。

▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）

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結果今晩無人中頭獎，6,213萬元多寶撥入下期攪珠，馬會估計10元一注獨中可得8,000萬元。

▼中環士丹利街投注站地面層▼

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▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

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