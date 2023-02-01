六合彩8000萬︱周四攪珠　盤點十大幸運投注站　僅一間去年有進帳

撰文：馬煒傑
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8000萬頭獎六合彩明晚（2日）攪珠！大年初五的六合彩新春金多寶只有半注中，一半獎金撥入上周六（28日）多寶彩池，但當晚再次無人中頭獎，帶動今期頭獎基金再次回升至8,000萬元。根據馬會攪珠結果統計，全球十大幸運投注站排名不變，但截至去年十二月上旬，只有一間有新進帳，售出頭獎彩票。

▼1月26日　8000萬六合彩新春金多寶售票情況▼

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場外投注處周四將提早於上午11時服務

馬會表示，由於對上兩期未有幸運兒以全注10元獲中頭獎，有超過6,200萬元多寶累積撥入至本周四的攪珠內，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元，攪珠將於明晚9時30分舉行，截止售票時間為明晚9時15分。為方便市民購買彩票，場外投注處明天將提早於上午11時服務。

根據馬會攪珠結果統計，直至2022年12月1日，十大幸運投注站在2022年只得大埔廣場場外投注站有進帳，售出十大幸運投注站中唯一一張頭獎彩票，追平上水石湖墟售出33張頭獎彩票的紀錄。而同樣位於大埔的廣福道場外投注站則自2019年後再無進帳，以30張的成績排於十大幸運投注站榜尾。

▼十大幸運投注站▼（截至2022年12月）

至於排於榜首的中環士丹利街場外投注站則出過47位頭獎幸運兒，不過亦同樣於2019年後再無進帳。而投注站亦於去年7月時完成了歷時11個月的升級工程，並增設餐飲服務等，每當有金多寶時都吸引不少市民到場買六合彩，亦不時出現大排長龍的情況。

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼

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▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：1樓▼

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▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：餐廳▼

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▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：2樓▼

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▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：3樓▼

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8000萬頭獎六合彩何時截止售票？

2月2日晚上9時15分

命中六合彩頭獎須否登記？

如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於2月3日（星期五）下午5時正前致電馬會熱線1817登記（使用數碼平台途徑或香港賽馬會電子錢包的中獎者除外）

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