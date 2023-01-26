六合彩結果｜新春金多寶頭奬一注獨中可達8000萬 即睇中獎號碼！
撰文：江麗盈
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六合彩新春金多寶2023今晚（26日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎高達8000萬元。六合彩於晚上9時15分截止投注，總投注額近2.3億元。
馬會公布頭獎有半注中，每10元一注派彩92,400,130元；二獎9注中，每10元一注派彩1,200,000元；三獎則504注中，每10元一注派彩57,140元。
▼2023年1月26日 8,000萬六合彩新春金多寶售票情況▼
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▼2023年1月25日 8,000萬六合彩新春金多寶售票情況▼
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今期為六合彩新春金多寶，馬會估計若以10元一注獨中，頭獎基金有機會高達8,000萬元。投注於晚上9時15分截止，總投注額接近2.3億元。
今晩攪出的號碼為：32、31、3、2、23、43；特別號碼為：40。
馬會公布頭獎有半注中，每10元一注派彩92,400,130元；二獎9注中，每10元一注派彩1,200,000元；三獎則504注中，每10元一注派彩57,140元。
▼1月3日 8,000萬六合彩新年金多寶攪珠▼
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▼2022年1月4日六合彩新年金多寶▼
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