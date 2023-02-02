簡約公屋｜啟德私樓業主開大會促擱置　倘政府無視或呈請司法覆核

簡約公屋八個選址曝光後，位於啟德世運道的項目可建逾萬伙，惟引起區內私樓居民反對。該區私人屋苑多個業委會今晚(2日)舉行居民大會，重申反對政府選址啟德建簡約公屋，指出四大問題仍未解決，倘政府無視訴求，將發起遊行甚至提請司法覆核。

居民代表又指，對於立法會議員楊永杰日突自行宣布撤回集會感失望，「佢自己覺得政府釋出善意，但無問過我哋同唔同意」，已約見對方要求進一步交代。



▼2月2日 啟德私樓業主召居民大會 促政府擱置當區建簡約公屋▼



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有30多位來自啟德區內14個私人屋苑的業主委員會代表，今晚參與居民大會，就政府擬於啟德世運道興建逾萬伙簡約公屋提出意見，他們歸納出四大問題有待政府回應，包括決策過程太快，未有諮詢市民；規劃方向不符原有方案等。

參與的代表又稱，將組織各項行動，除了收集市民反對簽名，昨日（1日）一天已收集500個網上簽名，未來亦會在啟德區內或其他地區擺設街站收集反對聲音，亦會約見立法會議員或官員，並考慮到政府總部請願「拉橫額」。

他們又指，倘政府無視訴求，未來或會組織遊行示威，並考慮就事件申請司法覆核要求推翻政府決定。

▼1月30日 簡約公屋啟德世運道選址▼



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居民代表們強調，他們並非反對簡約公屋政策，只是反對於啟德建簡約公屋，認為問題在於有違程序公義及整體社區規劃。

其中的居民代表黃小姐認為，政府應事先諮詢居民，「好似所有野都太快，但又無問過我地。」居民代表葉小姐則指，社區的整體規劃重要，啟德區內已有不少新屋苑落成，但配套遠不足夠，憂區內超逾負荷：「依家就再放3至4萬人落嚟，其實個社區已經太多負荷。」

居民：點解中環無簡約公屋 但我地有？

居民代表周小姐亦指，政府是次決定倉卒，且該段原是較高地價，但如今用作興建簡約公屋，規劃出現錯誤，認為港府應聆聽民意。

政府一直號稱啟德為繼中環以外的第二個核心發展區，居民李先生直言「點解中環無簡約公屋，但我地有？」他指不反對簡約公屋政策，但啟德的社區整體規劃混亂：「我哋2017年搬入嚟，話2018年有屯馬線，結果又遲咗，本身話有單軌，但又取消咗，坦白講，我哋對政府都有啲失望。」

立法會議員楊永杰日前發起集會，反對世運道選址，但事隔一天宣布撤回。居民代表葉小姐和李先生坦言失望，葉小姐認為，眾人本來理念一致，但楊卻自行代表居民取消行動，「件事無問過我哋同唔同意，佢自己就覺得政府釋出善意，無問我哋係咪都咁覺得。」她指居民代表們已約見楊永杰，詢問他為何取消集會。