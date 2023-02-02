啟德簡約公屋選址爭議　發展局：5年屆滿後交回用地按原規劃發展

簡約公屋選址啟德世運道一幅綜合發展區用地惹起爭議，發展局今日（2日）回應表示，簡約公屋屬臨時性質，5年使用期屆滿後便會釋出用地，讓政府按原有規劃意向落實發展。局方認為暫時在該地興建簡約公屋，對啟德以至九龍東的發展定位並無影響。局方又指，明白社會各界對土地使用的提案時有不同意見，但有時對於選址的意見卻互相矛盾。局方指出，善用土地空窗期能紓解基層市民燃眉之急，強調是政府的擔當，也是市民的期望。



▼1月30日 簡約公屋啟德世運道選址▼



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房屋局局長何永賢今早在電台節目中強調，啟德簡約公屋選址的用地得來不易，暫時不考慮改用其他地塊。發展局之後在Facebook發文指，了解社會擔心啟德選址會影響啟德和附近的發展計劃，並表示簡約公屋屬臨時性質，將不會改變法定規劃用途和政府日後落實該用途的目標。

局方表示，世運道用地以2年建築期及5年使用期為預算，政府會以此預算期為指標，屆滿後會釋出用地，按原有規劃意向落實發展。

至於有市民擔心選址會影響啟德的商業用地供應，損害九龍東作為第二個核心商業區的定位。發展局強調，目前九龍東約有320萬平方米商業樓面面積，連同正在興建或已獲批的項目，商業樓面面積約有400萬平方米。

局方指，撇除世運道用地，現時啟德區內仍有多幅商業用地尚未推出，當局會因應市場情況，未來幾年陸續推售。 發展局認為在世運道興建簡約公屋，對啟德以至九龍東的發展定位並無影響。

局方指出，明白社會各界對土地使用的提案時有不同意見，但有時意見卻互相矛盾，例如當政府提出簡約公屋選址在新界，有評論指地點偏遠及配套不足。可是當政府建議在已經發展起來的社區興建，批評卻轉向指太接近其他樓房和質疑加重社區負荷。

局方指面對以上矛盾，仍會緊記引進簡約公屋的政策目標和初心，政府和社會須同心同德，為此作出努力和給予包容，盡快為劏房住戶提供適切居所。