你好香港｜派百萬消費優惠券　旅客享免費飲品換禮物　附領取方法

政府今（2日）公布，「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港大計，包括由3月1日起，經三間本地航空公司分階段向海外及內地旅客送出50萬張免費抵港機票，為期六個月。

此外，旅發局亦聯同本地餐飲及零售界派發100萬份「香港有禮」( HK Goodies ) 消費優惠券，旅客可憑券免費兌換迎賓飲品，適用範圍包括四季酒店ARGO、半島酒店American Bar at Felix、瑰麗酒店Holt’s Café等；另設100元商戶現金券，可在全港超過140個景點、零售或餐飲商戶等，享立減100港元專屬優惠，且不設最低消費額限制。

「香港有禮」消費優惠券由即日起，於四個旅客口岸派發，但僅限逗留不超過90天的訪港旅客享用，另需以非本地註冊的手機號碼登記領取。



外國旅客優惠及獎賞一覽：



-旅客可獲贈「香港有禮」( HK Goodies ) 消費優惠券，當中包括三大優惠：

1/ 免費迎賓飲品

旅客可憑券前往全港百餘間酒吧、餐廳及酒店免費暢享1杯迎賓飲品 ( 請按下圖查看參與名單 )，但只限堂食。旅客毋須支付服務費或最低消費。值得注意的是，活動不接受分桌或分單以使用優惠。

旅發局由即日起，於四個旅客口岸派發「香港有禮」消費優惠券，禮遇包括可憑券前往全港百餘間酒吧、餐廳及酒店免費暢享1杯迎賓飲品。(旅發局提供)

旅客可憑電子優惠券前往四季酒店ARGO免費兌換迎賓飲品一杯，但名額先到先得。

+ 6

2/景點及博物館精選禮品旅客可憑券兌換指定景點及博物館的精選禮品，價值逾100港元。旅發局將陸續公布名單。3/ 兌換港幣100元商戶現金券

旅客可憑現金券在全港超過140個景點、零售或餐飲商戶等，享立減100港元專屬優惠，且不設最低消費額限制。旅發局將陸續公布名單。

以全新面貌亮相的第六代山頂纜車。(資料圖片)

位於西九文化區的香港故宮文化博物館，相信將成海外旅客訪港的必到景點。(資料圖片)

註冊、領取及使用「香港有禮」消費優惠券教學：



領取資格：



-逗留不超過90天的訪港旅客



-每位合資格參加者只能登記領取1次，並需使用非本地註冊的流動電話號碼登記領取。



-獎賞名額有限，以先到先得形式派發。

四個派發點：



1.機場入境大堂

2. 尖沙咀天星碼頭

3. 高鐵西九龍站抵港大堂

4. 港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓

有效日期：



2月1日起至2023年12月31日



*旅客成功註冊帳戶後，請於90天內將心儀奬賞 ﹙即優惠券） 加入到電子帳戶錢包，逾期不獲補發。除特別註明外，所有優惠券自領取起計﹙即加入到電子帳戶錢包當日起）30天內有效，逾期不獲補發。

旅發局「香港有禮」主題網站：



按此