你好香港｜旅發局即日起派百萬份消費券　西九高鐵站旅客興奮領取

疫情肆虐三年終迎來開關，政府今（2日）公布迎接旅客的活動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）。旅發局由即日起，在西九高鐵站、港珠澳大橋口岸、尖沙咀天星碼頭，以及機場的旅發局諮詢中心，向旅客派發價值最少100元的消費券，共準備約100萬份。有在西九高鐵站領券遊客表示，恢復開關已有一段時間，對港府仍提供優惠感到驚訝及開心。



旅發局在四個諮詢中心派發旅客消費券

政府公布，旅發局聯同全港逾1.6萬間商舖，向旅客提供優惠獎賞。另外由今午5時起，旅發局在西九高鐵站、港珠澳大橋口岸、尖沙咀天星碼頭，以及機場的旅發局諮詢中心，向旅客派發最少100萬份消費券。

只須登記簡單資料可獲發優惠二維碼

據了解，旅客只須向職員表明身份，並提供姓名、證件號碼及海外電話號碼等資料，將獲發一張紅色信封，內有印上二維碼的卡片。旅客以手機掃瞄後，便可進入旅發局的電子平台，以揀選心儀的消費券，或選擇迎賓飲品，每份價值最少100元，只准揀選一款。

月中前旅客僅得迎賓飲品揀選

不過旅發局表示，由於「你好香港」活動在今日正式公布，電子平台暫未上傳消費券，旅客最快在月中才可選用，目前只可揀選迎賓飲品，適用範圍包括四季酒店ARGO、半島酒店American Bar at Felix等。

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旅客籲港府可在抖音、小紅書宣傳

西九高鐵站下午5時，旅發局諮詢中心首小時內有兩名旅客登記領取消費券。來自深圳的張小姐在記者的告知下，才得悉活動消息，她建議港府可透過抖音、小紅書等平台宣傳。但她對優惠感到驚訝，表示開關已有一段時間，沒想到仍有消費券派發，「很開心，因為還在過年期間，也很感謝政府。」

她讚揚職員的介紹詳細，登記過程簡單，又指優惠涵蓋衣食住行，選擇豐富。她打算選用酒店優惠，若果家人及朋友來港旅行，可在預訂酒店時使用。「我也很久沒有來，所以還蠻期待的。」

旅客留港四五日等不及其他優惠上架

來自上海的林小姐表示，朋友均對香港開關的消息感到開心。雖然剛抵埗香港，但她的兒子已在Instagram上得悉活動。但她只留港四至五日，表示無法等待至其他優惠上架，認為迎賓飲品吸引力有限，接下來將到銅鑼灣購物，已準備信用卡想買就買。