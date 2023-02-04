羅湖重開｜去廣州東站　坐東鐵到深圳轉城際快及平　高鐵仍有優勢

新冠疫情肆虐三年終結束，政府公布下周一（6日）全面通關，最多市民及旅客出入境的羅湖口岸同日重開，即前往深圳及廣州路徑再多一個選擇。



在通關後，由香港前往廣州東，增加了可於高鐵西九龍站乘搭高鐵香港段這個新途徑；另羅湖站重開後，也可乘東鐵往羅湖口岸，於深圳轉乘「廣深城際」動車。《香港01》經計算後發現，由佐敦出發，選高鐵抑或羅湖口岸方案，連同出入境手續時間，均需約150分鐘，不過選乘高鐵貴約100元；同樣情況也出現於金鐘出發，而選羅湖口岸方案，時間上快約18分鐘。若由沙田出發，在時間上則宜選羅湖口岸方案，最快130分鐘可由沙田到廣州東，比南下轉乘高鐵可快約40分鐘，車費比高鐵便宜135.5元。



不過要留意，高鐵全車劃定座位，乘客一定有位坐，又是一地兩檢，上了車可安心休息；但如選往羅湖口岸，東鐵段不一定沿途有位坐，過關時間也不能完全在預算之內。



高鐵方案優點：過關時間可控制、一定有位坐；缺點：較貴、班次少、時間稍長

羅湖口岸方案優點：便宜、車程稍快、廣深城際動車班次多；缺點：東鐵段未必有位坐、過關時間不能完全掌握

▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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西九龍高鐵站每日六班車前往廣州東 車程需時約100分鐘

翻查港鐵網站的行車參考時間表，2月每日共有六班高鐵列車，由西九龍站前往廣州東站，開出時間依次分別為上午8時01分、10時正、中午12時26分、下午2時19分、4時41分。

除了頭班車外會特別途經福田站外，其他班次只停深圳北站、東莞南站、東莞站。車程最快為中午班次，在下午2時04分抵達廣州東，全程僅需98分鐘，至於其他班次需時約102至103分鐘，相差不遠。內地鐵路網顯示高鐵車程101分鐘。

車費方面，目前廣深港高鐵分為商務、特等、一等及二等車票，並以人民幣定價。以港鐵網站2月公布的最新票價，由西九龍龍往廣州東站，以港幣執行票價計算，成人票價依次為746元、448元、398元、249元，小童票價則依次為374元、224元、199元、125元。

▼西九高鐵站2月時間表及車費▼



如選擇羅湖口岸方案，可在深圳火車站選乘廣深城際鐵路往廣州東，好處是班次密，隨時可上車。（張浩維攝)

羅湖站每隔半小時一班車往廣州東 最快64分鐘抵達

至於羅湖口岸方案方面，在中國鐵路12306網站查詢，下周一（6日）共有20班列車，由深圳站開出至廣州東站，當中包括動車及高鐵，頭班車為上午6時17分，尾班車為晚上10時28分，即每隔15至30分鐘，便有列車可前往目的地。

不過視乎不同班次，車程亦由64至96分鐘不等，最快為早上7時開出的班次，最慢為傍晚6時05分的班次，大部份班次均需時約80分鐘。

車費方面，內地動車或高鐵車票，亦分為一等座、二等座及無座，除了一等座索價人民幣99.5元（約115.8港元）外，其他一律售人民幣79.5元（約92.5港元）。

中國鐵路12306網站顯示，下周一（6日）共有20班列車，由深圳站開出至廣州東站。（網頁截圖）

若分別以金鐘站、佐敦站、沙田站為起點，計算前往高鐵西九龍站的車程，金鐘站前往柯士甸站需時15分鐘，車費收10.1元；沙田站則為22分鐘，車費收10.5元；由柯士甸站需行約5分鐘才到高鐵鐵西九龍站。至於佐敦站前往高鐵站需步行約10分鐘。

羅湖口岸路線方面，由金鐘站出發的車程時間為44分鐘，車費收49.6元；佐敦站出發需轉車，時間反長要48分鐘，車費收44.4元；沙田站往羅湖站約需26分鐘，車費收31.5元。

坐高鐵需至少開車前45分鐘入閘 車費約$250

綜上所述，若經高鐵西九龍站前往廣州東站，先要在柯士甸站步行往高鐵站的5分鐘，以及至少要在開車前45分鐘入閘辦理一地兩檢手續，再計算內地鐵路網顯示最快101分鐘高鐵車程時間，由金鐘出發總需時166分鐘，沙田站出發則需時173分鐘。

由於佐敦站與西九龍站相近，步行距離僅約10分鐘，連同上述45分鐘，到廣州東站也要需時156分鐘。

車費方面，若以最便宜的二等車票計算，金鐘站出發總數為259.1元，較沙田站出發要259.5元低0.4元，佐敦站出發則為249元。

沙田站經羅湖站往廣州東最便宜$124

至於羅湖口岸方案，前往廣州東站，連同預計過關時間約30分鐘，以及出關後步行往深圳火車站的廣深城際鐵路的10分鐘，由金鐘站出發總需時148分鐘，佐敦站出發約需152分鐘，沙田站出發約130分鐘。

車費方面，若以最便宜的二等座及無座車票計算，金鐘站出發合共為142.1元，佐敦站為136.9元，沙田站為124元。

▼1月21日 年三十落馬洲口岸過境人流眾多▼



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經羅湖北上荷包慳一半 高鐵西九龍站勝在一地兩檢

換言之，兩條路線前往廣州東站的時間，以由沙田出發差異最大，高鐵方案需173分鐘，羅湖方案最快130分鐘，相差43分鐘。

車程上相差並不遠，但車費卻可相差近一倍。以金鐘站出發為例，西九龍站相比羅湖口岸路線車費高出117元，時間上卻慢15分鐘；沙田站出發更相差135.5元，時間上可慢40分鐘。西九龍站高鐵班次稀少，全日只得六班列車到達廣州東站，對於臨時北上的旅客並非最理想的選擇。

不過，羅湖口岸開關初期或人頭湧湧，過關時間可能遠超預計的半小時；此外攜帶行李過關及轉線的過程中，亦為身心帶來疲勞，而坐東鐵也不一定有位坐。廣深城際不停站往廣州東站的班次不多，若坐的「站站停」班次，時間優勢並不比高鐵突出（廣深城際往廣州東車程由64至96分鐘不等）。

高鐵一地兩檢可節省體力，雖要提早至少45分鐘入閘，但其實與經羅湖口岸出入境及行至火車站時間相若；而高鐵全車劃定座位，上車一定有位坐。羅湖口岸方案價格便宜近半為最大優勢，相信仍會吸引不少港人選用，尤其北區居民更不可能花錢花時間南下兜大圈。