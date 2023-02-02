羅湖通關｜陳茂波稱與內地磋商進展良好　冀盡快開放羅湖口岸

政府今日（2日）舉行「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮，財政司司長陳茂波回應羅湖何時恢復通關時表示，知道羅湖口岸對很多想出遊的港人及國內人士而言都很重要，當局正與對口單位進行磋商，希望盡快開放，他形容現時進展良好，相信政務司司長陳國基將在機會成熟時宣布。



▼2月2日 羅湖站內有工作人員為重啟作準備▼



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香港與內地1月8日通關，惟目前仍有多個關口尚未開放，包括過往最多人出入境的羅湖口岸。至近日，屢傳羅湖口岸將於下周一（6日）重開，有羅湖商業城商戶也確認收到物業管理公司的通告，指羅湖口岸將在下周一全面通關，屆時旅客將從羅湖三號橋，即聯通聯檢樓過關往來港深兩地，要求商戶當日須開門營業。

▼ 2月1日 深圳居民直擊羅湖口岸亮燈，商業城店舖重開 ▼



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陳茂波：時機成熟時會公布

在「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮上，財政司司長陳茂波被問到羅湖口岸重開、以及取消配額、檢測要求的時間表，他回應指，知道羅湖口岸對很多想出遊的港人及國內人士而言都很重要，當局正努力與對口單位進行磋商，希望盡快開放。陳茂波形容現時進展良好，相信政務司司長將在機會成熟時宣布。

▼1月8日 直擊十室九空羅湖商業城及大排長龍東門▼



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▼1月9日 皇崗口岸新聯檢大樓仍在興建▼

