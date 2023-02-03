派機票｜姚柏良指冰封三年失$1萬億旅客消費　市民盼「全免」機票

政府昨日（2日）宣布啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港，當中會向海外及內地旅客送出50萬張免費抵港機票，並向香港市民送出8萬張。



旅遊界立法會議員姚柏良今日（3日）在電台節目表示，大部份免費機票將由航行公司自行決定派發方式，餘下少量由旅遊業議會和旅行社協助送出，但仍有待當局宣布詳情，而去年底「團進團出」的首團亦是泰國旅行團，認為東南亞地區的旅客會較快恢復，故贊成當局以東南亞打響頭炮。



有在之前疫苗抽獎抽中機票的聽眾批評，當局送出的機票僅包含票價本身，中獎者要支付稅項和行李費用等已超出原來票價，質疑吸引力，建議當局推出全免費的機票。



▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



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姚柏良表示，當局早已準備好吸引旅客訪港的宣傳計劃，故支持政府以派機票的手法，宣傳本港已走出疫境的訊息：「呢啲免費機票，可以講話機管局擺喺櫃桶底都擺咗相當一段時間。」

政府指，50萬張免費機票將可吸引150萬旅客訪港，佔本港未來半年客流量逾一成，即預料未來半年將有1,500萬人次旅客訪港。姚柏良認為有關估算合理，並提到吸引更多過夜旅客尤其重要：「2018年嚟講，過夜旅客人均消費係6,000幾蚊，唔過夜就2,000幾蚊，喺疫情呢3年，睇返入境旅客數字，損失咗呢啲旅客嘅消費額近一萬億㗎喇。」

旅遊界立法會議員姚柏良。(資料相片)

機管局派發機票的時間表（機管局文件）

姚柏良提到，在吸引旅客的同時，亦應考慮到相關配套能否追趕到，包括交通、人手、業界的資金壓力：「成個行業仲係處理復蘇嘅初步階段，睇返1月份整個月入境旅客嘅數字，內地加埋海外只係差少少唔夠50萬，以今年1月呢個所謂起步嘅話，要追到去嚟緊半年去到1,500萬，呢個都係一個相當大嘅升幅。」因此，他指當局應協助解決旅遊業、航空業、酒店業等人手不足的問題，建議當局推出復業/ 復常基金，以配對資助的形式增聘熟手員工。

派機票吸客方式能否持續，姚柏良指，本港是要塑造「主人翁」的身份迎客，才是可持續的：「成日要靠畀着數、要買桃先嚟嘅，嗰個當然係冇乜太大意思啦，但如果啲旅客經過頭呢浸，有好嘅口碑，傳返去畀啲親朋戚友，成個氣氛帶動起上嚟嘅話，我諗呢個先係最關鍵嘅持續。」惟他坦言，內地客「嚟香港狂買」將會較以往少，故應轉戰吸引旅客來港深度遊「留多一兩日、住多一兩晚」，刺激他們消費。

優質旅遊服務協會主席、稻苗學會會長黃傑龍。（資料圖片）

優質旅遊服務協會主席黃傑龍亦在同一節目表示，「你好，香港！」活動能對外宣傳本港已復常的訊息，期望每年旅客訪港人次能回復前疫前的六七成，即4,800萬至5,600萬人，相信餐廳業界等派發消費優惠券能進一步助攻，其集團亦正考慮提供100元現金券及禮品。他又指，上月初步通關後，不少高級品牌生意額已有所回升，相信全面通關後，一般零售、日用品，以至貴價及平民餐飲都能受惠。

今次港府提供的免費機票，其中65%將會由國泰航空、香港航空和香港快運安排送出，聽眾陳女士打上電台表示，自己在前年疫苗接種送機票下，抽中免費機票，惟機票只計及票價本身，行李和稅項等的收費比機票更高，質疑有關計劃的吸引力。

張機票係大約1,000蚊左右，但我要畀多額外1,500蚊，因為有個稅、機場稅各方面，仲要我買行李呢？咁變咗唔係完全免費，我希望機管局今次可以完全真係免費，因為你抽到，個額外費用仲多過你個機票嘅，咁我覺得就唔係好開心。 聽眾陳女士

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