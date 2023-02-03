疫情檢討｜特首企硬不設委員會　醫專主席梁嘉傑：任何反思都有益

特首李家超今日（3日）在記者會上再強調不會再成立調查委員會檢討疫情，對於近日社會上對是否設立委員會的爭議，醫專主席梁嘉傑表示，任何反思都是有益的過程，但至於用什麼方法去做，或是否要設委員會去做，則仍有一籃子因素考慮，有待與局方去相討，不應該一刀切。



對於近日有醫生因醫療失誤被控誤殺會否影響海外醫生來港工作，他指，醫專明日會舉辦網上研究會，邀請專家向各專科院士分析醫療事故的案例。醫專一般事務副主席周雨發補充，醫專十分關注有醫生被控誤殺，但相信此不是重要因素影響來港工作，並指「如醫生擔驚受怕，對香港醫療體系都有影響。」



醫專今（3日）舉辦傳媒茶聚時談及非本地培訓醫生在港執業。（呂穎姍攝）

特首李家超今（3日）再表示，不成立獨立調查委員會檢討疫情，重申上任以來一直有做檢討，所以無必要獨立調查，又強調很多人不支持獨立調查。

醫專今日舉辦傳媒茶聚，對於近日社會上對應否設立委員會調查疫情的爭議，梁嘉傑表示，任何反思都是有益的過程，但至於用什麼方法去做，是否要設委員會去做，則仍有一籃子因素考慮，有待與局方去相討，不應該一刀切。

對於公立醫院人手流失潮持續，他指收到約10多名的海外醫生申請到醫管局工作，正與醫管局相討相關詳情。他承認數目較少，估計因疫情下大眾對來港工作未有太大興趣。

對於近日社會上對是否設立委員會的爭議，醫專主席梁嘉傑則表示，任何反思都是有益的過程。（呂穎姍攝）

對於醫衞局早前表示希望規定醫護在公營機構工作一段時間，他表示，有與醫衞局相討相關措施，包括研究年期是由專科醫生或是註冊醫生作計算，但明白有不少醫生都對相關措施有考慮，詳情要再作探討。

醫專教育及考試事務副主席、香港內科醫學院院長李錦滔補充，現時專科醫生培訓有青黃不接情況，因有不少醫生都培訓成為專科醫生後就離開公營醫療系統，令到可以培訓新醫生的人有所減少。他強調，留在公營醫療體系工作亦可以增加經驗，「留醫生喺公營唔一定係唔理想。」

對於近日有醫生因醫療失誤被控誤殺會否影響海外醫生來港工作，梁嘉傑表示，醫專在明日會有網上研究會，邀請專家向各專科院士分析醫療事故的案例。

醫專一般事務副主席周雨發補充，醫專十分關注有醫生被控誤殺，但相信此不是重要因素影響醫生來港工作，並指「如醫生擔驚受怕，對香港醫療體系都有影響。」

針對有醫生因醫療事故被控誤殺，醫專一般事務副主席周雨發（右二）補充，醫專十分關注有醫生被控誤殺，但相信此不是重要因素影響來港工作。（呂穎姍攝）

另外，政府擬修訂《輔助醫療業條例》，包括容許中醫師可轉介病人予放射技師和醫務化驗師，以作診斷成像檢測及化驗檢查。香港醫學專科學院早前表示，初步同意註冊中醫師能轉介部分影像及化驗室檢查，並提出先涵蓋轉介四肢骨骼X光片，及以最快兩年後落成的中醫醫院作試點。

不過相關建議遭香港註冊中醫學會主席陳永光反對，認為中醫與普通科醫生應具備相同轉介權。梁嘉傑今日再解釋醫專立場，認為現階段個別中醫界代表仍需時了解西醫的分類等，故現階段未必適合轉介化驗血液、小便大便等。