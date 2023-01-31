疫情調查｜指政府須設委員會檢討疫情　梁栢賢：屬管治責任及道義

香港逐漸步向復常，近日不少醫學專家都表態認為，有需要設立調查委員會檢討疫情應對，惟特首李家超今（31日）卻表示，不同意設獨立調查委員會檢討抗疫。在沙士時期為時任衞生署副署長、醫管局前行政總裁梁栢賢表示，明白如設調查委員會，政府部門或會有壓力，「但唔係調查都最起碼有個檢討。」



他建議，政府可由政務司司長帶領成立檢討委員會，委員會下設立不同的小組去檢討疫情，如醫療衞生及隔離設施等。他強調傳染病疫情幾乎是每屆政府都會發生，如今次疫情不作檢討，下一屆政府則無法吸取今屆政府的經驗，「依個係管治嘅責任同道義，唔係點樣『交更』比下屆政府？」



▼第五波疫情 明愛醫院急症室外病人在帳幕下等▼



+ 3

特首李家超今開腔表示，不同意設獨立調查委員會檢討抗疫，認為世界各地沒有公認的最佳或標準方案，又指政府上任七個月以來一直不斷總結經驗，持續檢視。

梁栢賢曾就沙士出席聆訊

在沙士時期為時任衞生署副署長，曾作為證人出席立法會主導的專責委員會聆訊公開研訊的醫管局前行政總裁梁栢賢表示，明白設立調查委員會，政府部門或會有壓力，亦認為不需要設立一個有法律框架的獨立調查委員會，但則認為要有檢討委員會。

他建議，政府可由政務司司長帶領成立檢討委員會，委員會下設立不同的小組去檢討疫情，如設醫療衞生小組檢討病床運用、藥物使用、又或是防疫政策上在推行圍堵與緩疫的流程等。他又指，即使是由政務司司長帶領成立檢討委員會，轄下的小組都可以按需要邀請不同的專家去表達自己的意見，並在完成檢討後供不同部門作指引。

建議政務司司長領導檢討委員會

對於李家超指自己上任七個月以來一直不斷總結經驗，梁栢賢認為，疫情一直在發展，檢討過往做法再作改進是很正常，如不整個疫情去做檢討，下一屆政府則無法汲取今屆政府的經驗，「依個係管治嘅責任同道義，唔係點樣『交更』比下屆政府？」他以醫病人作為比喻，醫生會不斷按病人情況去改變醫療方案，但亦要重新去看病人為何入院、先前的醫療方案有沒有出錯，才可以得知下次可以如何應對。

在沙士時期為時任衞生署副署長、醫管局前行政總裁梁栢賢表示，明白如設調查委員會，政府部門或會有壓力，「但唔係調查都最起碼有個檢討。」（資料圖片／李澤彤攝）

政府有責任把事件經過交下屆參考

他強調，傳染病疫情幾乎是每屆政府都會發生，如前特首董建華時代的沙士、禽流感，前特首曾蔭權時代的豬流感等，故作為政府有責任於事件的發生經過寫下予下屆作參考，「人會變，唔可以將啲嘢擺晒喺個腦到。」

過往沙士的調查報告提出的建議不少至今仍沿用，他認為雖然大型傳染病而其相似的地方，但亦有很多地方有不同，當時的建議至今是否合時亦有值得討論的地方，加上多年前的政府部門與現時也有不同，不同局與不同局在疫情上如何合作或都要重新去審視。