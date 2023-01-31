疫情調查｜英國已設委員會檢討　本港沙士三調查報告著重制度缺失

香港逐漸步向復常，近日有不同專家都表態指認為有需要設立調查委員會檢討疫情應對，惟特首李家超今（31日）卻表示，不同意設獨立調查委員會檢討抗疫。翻查資料，沙士當年前後催生共三份調查報告，除立法會的報告外，其餘兩份報告均著重探討制度上的缺失並作出建議，三份報告中提到的建議，包括成立衞生防護中心及增加隔離病房等亦在其後實施，為日後防疫定立抗疫基礎。



另外，外國多地都有設立調查委員會檢討對疫情的應對，如英國則成立疫情調查委員會，並會在今年2月至3月舉行初步聽證會，其聽證會將著眼於疫情對醫療保健的影響。



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新冠肺炎疫情已走到「尾聲」，有不少專家均認為需要設立調查委員會檢討疫情應對，惟相關意見受到部分行會成員反對，質疑設立委員會是將將前朝官員「鞭屍」，特首李家超今（31日）亦開腔表示，不同意設獨立調查委員會檢討抗疫，認為世界各地沒有公認的最佳或標準方案，又指政府上任七個月以來一直不斷總結經驗，持續檢視。

沙士三報告來自政府、醫管局及立法會

事實上，翻查資料，造成299人死亡、疫情肆虐數月的沙士，當年前後都催生共三份調查報告，當中包括港府委任英國專家委員會報告、醫管局成立的檢討委員會報告，以及後來由立法會主導的《調查政府與醫院管理局對嚴重急性呼吸系統綜合症爆發的處理手法專責委員會報告》。

除立法會的報告外，其餘兩份報告均著重探討制度上的缺失並作出建議。港府委任英國專家委員會報告的成立原意亦表明是希望醫療系統可在最短時間內做好充份準備，以應付可能再次出現的疾病爆發，而其最終所交的報告亦僅指制度上有缺失，並就現行體系提出建議，包括成立衞生防護中心及增加隔離病房等。

報告建議成立衞生防護中心

至於醫管局檢討委員會則主要由醫管局角度出發，建議制訂跨機構的的危變應對計劃等。兩份報告當中有不少的建議在其後得以實施，包括成立衞生防護中心及存貨基本個人防護裝備至一定水平，令新冠肺炎疫情襲港時，本港可以作出最快的準備。

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立法會沙士報告點名批評楊永強、陳馮富珍

立法會專責委員會雖然有審視應對疫情失當責任誰屬，並點及時任衛生福利及食物局局長楊永強及衛生署署長陳馮富珍「各方面的表現未能令人滿意」，但其委員會亦作出不少制度上的建議，如建議在爆發新的傳染病時，應慎重考慮第一時間把該種疾病列入《檢疫及防疫條例》（即現時的《預防及控制疾病條例》)的附表內。相關建議其後獲得重視，今次新冠疫情港府亦在1月7日要將新冠病毒列入《預防及控制疾病條例》。

英國已成立新冠疫情調查委員會

另外，觀乎外國多地都有設立調查委員會檢討對疫情的應對，如英國早前成立疫情調查委員會，檢討新冠肺炎應對措施以及疫情大流行對英國的影響，以助吸取的教訓，以改善下次面對疫情時的影響和應對措施。

該調查委員會在今年2月至3月舉行初步聽證會，其聽證會將著眼於疫情對醫療保健的影響。巴西國會早前亦成立新冠疫情調查委員會，評估當局面對衛生危機的管理。