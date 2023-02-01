疫情調查｜多名政府專家撐檢討　特首明言不支持　投票表達你睇法

本港逐漸邁向復常之路，對於政府應否要設立委員會調查疫情，近日惹起爭議。前特首林鄭月娥在去年3月第五波疫情高峰期時曾表示，當時要集中應對疫情，對於進行大規模的疫情調查，好相信下屆政府會認真處理，近日不少專家紛開腔撐要做疫情檢查，惟特首李家超昨日（31日）在行政會議前見記者時，表明不同意設獨立調查委員會檢討疫情，態度強硬，引發各方熱烈討論。



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林鄭月娥於去年3月20日在疫情記者會上被問到有意見認為疫情緩和後，政府須成立委員會檢討應對危急管理機制是否出現問題，正如2003年沙士後當局有都作檢視，林鄭當時稱，「對於全面檢視這次應對疫情的政府、民間或機構行為，我個人持開放態度。」大約一周後，她指，無信心疫情短期內消除，不宜分心處理一個大規模的調查，「相信下屆政府會認真處理」，表明自己不會調查或檢討疫情。

▼1月31日 行政長官李家超行會前會見傳媒▼



近日疫情步入尾聲。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇上周四（26日）倡議，當局應如當年沙士疫情完結後，成立獨立調查委員會審視各項抗疫政策，包括疫情初期為何每日檢測數量偏低、追蹤及隔離做得不足、為何第五波疫情導致安老院舍大爆發等。他認為政府是時候做一個全面檢討，以準備下一次遇到大流行時可做得更好。

另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦贊成設委員會，主要是檢討及找出疫情應對不足之處，以便日後應付大形疫症可以改善應對方法。他又指，要由有專業知識及德高望重的海外及內地專家作檢討，做得好與及不好的政策及措施，又認為前政府專家顧問福田敬二是適當人選之一。

惟李家超昨日（31日）表示，不同意就過去的防疫措施獨立調查，並指因世界各地有不同情況，沒有公認的最佳或標準方案，又指政府上任七個月以來一直不斷總結經驗，將持續檢視。

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李家超言論一出，隨即引發熱烈討論。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，「(獨立調查委員會)唔會針對任何一個人或者機構，主要真係檢討成件事。」相關檢視除可以幫助香港提升應對疫情能力，也可提升醫療系統質素。

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨日亦指，待疫情全球大流行結束後才作檢討，但不需設委員會。他指，檢討的模式包括政府及市民，最重要是取信於民、凝聚民心。

另一政府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星則指，須整體檢視疫情走勢才可有助下次疫情應對，「要思考點樣嘅形式去檢討，邊個模式先係最好。」

除政府專家顧問團外，政界及醫學界人士亦有發聲。醫管局前行政總裁梁栢賢表示，設立調查委員會政府或會有壓力，故倡議不需設立一個有法律框架的獨立調查委員會，但認為要有檢討委員會。

公共醫療醫生協會會長凌霄志認為，目前是時候對抗疫工作進行「賽後檢討」，強調獨立調查並非問責，而是令醫療系統進步。 香港病人政策連線主席林志釉則表示，調查不是為追究責任，而是汲取經驗，藉以改善下次抗疫工作。

新思維立法會議員狄志遠表示，短期內會在立法會提出成立委員會，調查政府過去三年的抗疫工作，又指政府應該檢討抗疫工作，並要查找責任誰屬。

不過，政界及議員亦有不少反對意見，行政會議召集人葉劉淑儀認為，在疫情未完結前，不必透過獨立調查委員會檢討疫情，政府內部一直有做檢討，目前未聽到有何理據要透過由大法官主持的獨立調查委員會處理，認為這建議言之過早。

民建聯主席李慧琼表示，「目前未係時候處理」，強調政府目前首要工作是要發展經濟及改善民生。

立法會議員陳凱欣表示，新冠已成風土病，每日或每個月需要面對變化，若參考2003年沙士做法，以八個月甚至一年時間進行獨立調查不可取，並指本港已有抗疫專家顧問團：「𠵱家應該每日都要做檢討......（專家顧問團）見到有咩問題，即時提出、即時去解決。」