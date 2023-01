前中大學生會代表會成員王浩鏘,涉在社交平台轉載刊物《羊村2.0》繪本下載網址,揚言「Catch Me if You Can」,及發布仇恨言論和宣揚港獨,被國安處起訴一項作出具煽動意圖的作為罪。王今(6日)被解往西九龍法院提堂,暫准毋須答辯。主任裁判官羅德泉將案押後至2月16日再訊,以待警方進一步調查。被告沒有申請保釋,期間還柙看管。



被告王浩鏘(24歲,無業),被控於2022年8月28日至2023年1月5日期間,作出一項或多項具煽動意圖的作為,即在LIHKG和Facebook 發布、提供及或持續提供陳述、相片或圖片,具意圖:引起憎恨或藐視中央及/或香港特别行政區政府或激起對其離叛;激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項;引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛;煽惑他人使用暴力;及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號:WKCC93/2023