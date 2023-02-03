全面通關｜北上無需核酸陰性　有檢測商料需求跌六成　部署減人手

本港與內地下周一（6日）全面通關，撤銷入境兩地須持有核酸檢測陰性證明。據悉，全港各區的社區檢測中心將會繼續營運，暫無全面停運時間表，但未來或循序漸進關站。



有檢測承辦商表示，預料撤銷要求後每日檢測量較現時降逾六成，惟仍有個別群組例如公立醫院及院舍員工等，仍需定期進行檢測，故尚未完成使命，但會視乎政府安排及需求量，部署縮減前線人手。該承辦商又指，不少員工來自旅遊業界，適逢社會復常，部份人已返回原來崗位，「對兩邊（公司及旅遊業界）都係好事，都算係無縫交接。」



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檢測商料檢測中心減半

全港目前有85個檢測中心或流動站， 駿嶺生物科技營運總監孫詠琪表示，其公司承包的10個檢測場地中，現時每日檢測量共約6,000個樣本。下周一全面通關後，她預料檢測服務需求將會減少，但仍有一定數量，包括願檢盡檢人士、公立醫院及院舍員工、探病人士、前往有檢測要求的海外地區者等，料每日檢測量將降至約2,000個樣本。

孫表示，暫未收到當局最新安排，但她相信港府會維持檢測中心服務，不過預料未來將會逐步縮減規模，「可能全港會減一半，又或者保留每區一至兩個檢測點。」

▼2月3日 直擊深圳羅湖口岸及羅湖商業城▼



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原旅遊業界員工「重操故業」

孫指疫情高峰時共有約300名員工，包辦檢測中心前線及化驗等後勤工作，現時隨需求回落則降至約200人。她指今個月會維持人手，但預料下月起將按需求重新調配。

她提到8成員工來自旅遊業界，由於本港逐步復常，部份員工已自動流失，重返崗位，「對兩邊（公司及旅遊業界）都係好事，都算係無縫交接，不過都有啲員工主動話共同進退，等我哋完全退場時先走。」

▼1月19日 深水埗楓樹街球場檢測站大排長龍▼



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重申檢測站工作非「筍工」

孫詠琪又指，疫情逾三年，對社會帶來一定衝擊，本港亦洐生檢測服務需求，隨著防疫政策放寬及疫情復常，近期工作量相對回落。她認為檢測站工作非如坊間般所想屬「筍工」，舉例說，今年農曆新年前及第五波疫情高峰即去年2月至3月期間，檢測站大排長龍，工作超逾負荷，「同事都好大壓力。」

醫務衞生局局長盧寵茂今日在通關記者會上被問到社區檢測中心有否退場時間表，他指病毒並未完全消失，世界衞生組織亦強調，新冠仍然是全球公共衞生關注的重點緊急事件。他續說，本港仍然需要提供核酸檢測服務，「包括現時到國外、我們出國，有國家仍然需要本港市民在離境前做核酸檢測」；另一方面，亦有院舍、醫院等有需要群組，以及「願檢盡檢」服務。他稱需視乎整個疫情發展，始能決定何時可以作出調整。