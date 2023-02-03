全面通關｜直擊停運三年羅湖站　職員清潔車站店舖盤點準備開關

本港與內地將於2月6日全面通關，羅湖站及羅湖口岸亦會隨之而重開。港鐵今日（3日）舉行傳媒重返關閉三年的羅湖站。



羅湖站重開後，市民乘東鐵抵達出閘後，便可直行到關口過關回內地。而現場所見，有港鐵職員進行最後的清潔工作，亦有站內商戶將貨品上架，以準備下周一的營業。



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設跨境學童通道 洗手間翻新

由上水站上車後，大約3分鐘車程便到達羅湖站，落車後向車頭方前行，便馬上到達離境大堂，出閘後即可直行到關口辦理出境手續；一邊有跨境學童通道，以方便跨境學生在復課復來港上課。 至於入境香港，在關口完成入境手續後便直達抵港大堂，出閘後落一層即可乘東鐵返回市區。

羅湖站在疫情期間亦做了不少升級工程，包括站內的洗手間的翻新工程，另外亦完善了車站內的佈局，例如抵港大堂經過重新設計，天花板重新裝修；另外將購票區及等候區向右移，令大堂更有序及有更多空間。等候區亦經過重新設計，以玻璃採取自然光，窗外可見到列車埋站的情境，亦令環境更為明亮。

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部份店舖員工趕上貨迎重開

據記者現場所見，羅湖站內只有少量職員，有清潔工人正為羅湖站進行清潔，另外店內不少舖位已有店舖進駐，當中有便利店、藥房、餅店等，而現場可見有部份店舖有員工正在上貨，為下周一作最後準備。