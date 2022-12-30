禁餵野生動物｜12.31起全港列禁餵區　政府研向違規者發定額罰款

漁農自然護理署去年推出「殺豬令」，宣布將定期捕捉及人道毀滅於市區出沒的野豬，做法引起社會爭議。漁護署今日（30日）公布，禁止餵飼野生動物修訂公告將於明日（31日）起生效，擴展指明的禁餵區至全香港，加強遏止野生動物，特別是野豬的餵飼活動。



當局指根據條例，任何人士如在禁餵區非法餵飼野生動物，一經定罪，最高可被罰款1萬元。為進一步提高阻嚇性，漁護署亦將修訂條例，提高非法餵飼野生動物的刑罰及引入定額罰款，加強遏止野豬餵飼活動。



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漁護署表示，近年野豬滋擾主要由人為餵飼活動引起。要有效管控野豬滋擾，政府須遏止野豬餵飼活動，從而減低吸引野豬於市區或民居附近出沒的誘因。故此，該署強調有需要將禁餵區擴展至覆蓋全香港，以加強規管餵飼野生動物，特別是餵飼野豬的行為。

另外，現時禁止餵飼野生動物的地點主要為金山、獅子山及城門郊野公園、大帽山郊野公園等地區。不過由明日起，禁餵區將擴至全港。

現時禁止餵飼野生動物的地點為金山、獅子山及城門郊野公園、大帽山郊野公園的部分地區、大埔滘自然護理區、鄰近大埔道的郝德傑道地區，以及大埔道琵琶山段。（漁護署網頁圖片）

擴大禁餵區首兩星期漁護署人員先作口頭警告

禁餵區擴展後首兩星期（即2022年12月31日至2023年1月13日），漁護署人員會先對非法餵飼野生動物的市民作口頭警告，如有關市民仍然繼續違規行為，該署人員會採取執法行動。而2023年1月14日起，漁護署人員一旦發現市民於香港任何地方非法餵飼野生動物，會立即採取執法行動前，不會再作警告。

當局又指，為確保市民了解禁餵區擴展後的新範圍以及相關罰則，漁護署會於明日起安排於不同公共交通工具，以及公共交通工具的車站展示廣告，並於野生動物餵飼黑點進行宣傳活動。當局強調，擴展禁餵區可減少野豬對人為餵飼的依賴，從而避免野豬在民居或公眾地方出沒並造成滋擾。

由於近年野豬滋擾主要由人為餵飼活動引起，漁護署正研究修訂《野生動物保護條例》（第170章）以擴大野生動物禁餵區範圍及提高罰則。（資料圖片 / 李澤彤攝）

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