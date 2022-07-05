餵飼野生動物有罪　大律師指餵野鴿實中招　餵流浪貓狗又得唔得？

漁護署最新提交立法會文件建議修例，將現時野生動物禁餵區範圍覆蓋全香港，並大幅提高罰則，針對性質及程度嚴重的違例餵飼野生動物行為，最高可罰款10萬元及監禁一年。

禁餵區大幅擴大，不過野生動物定義廣泛，日後餵飼流浪動物及雀鳥又會否觸犯法例？有大律師表示，相關條例中，野生動物定義為貓狗等「馴化類動物」（domestic animals）以外的任何動物，迷途或遭遺棄的馴化類動物均不屬野生動物。惟野鴿、野鳥明顯屬野生動物，修例後市民餵飼野鴿已屬違法。

漁護署亦解釋，根據修例建議，涉及的動物只要屬「馴化類動物」，不論是否流浪動物或長時間無人照料，均不會視為野生動物。意味市民將來餵飼流浪貓狗，未必會觸犯有關禁餵野生動物的條例，不過就需要注意會否造成環境清潔和衞生問題。



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現時禁餵區範圍包括金山、獅子山和城門郊野公園等，當局解釋，禁餵區劃界主要針對餵飼野生猴子活動。漁護署表示，野豬餵飼活動是近年野豬滋擾問題的主要成因，因此建議將禁餵區擴展至全港，並集中資源在受野豬滋擾最嚴重的地點及鄰近範圍進行執法工作。

不少市民或擔心，新例一旦通過，會否代表將來餵飼「浪浪（流浪動物）」亦會墮入法網？根據《野生動物保護條例》，野生動物定義為「馴化類動物以外的任何動物」。漁護署2019年回覆審計署時曾解釋，馴化類動物指飼養作寵物或食物的動物，包括貓、狗、牛、毛絲鼠、倉鼠、鴿子和兔子等。漁護署又解釋，不論動物流浪時間多長，只要屬於上述類別，則不會視作野生動物。

不過漁護署在提交立法會的文件亦提及，現時在禁餵區以外範圍餵飼野生動物，一般會視為環境清潔和衞生問題。根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，相關定額罰款金額為1,500元。

現時禁止餵飼野生動物的地點為金山、獅子山及城門郊野公園、大帽山郊野公園的部分地區、大埔滘自然護理區、鄰近大埔道的郝德傑道地區，以及大埔道琵琶山段。（《審計報告》截圖）

大律師︰野生動物定義廣泛或有爭議

大律師、動保組織HKALPO創辦人麥劍祺（Kim J McCoy）表示，由於法例中有關野生動物定義廣泛，故將來餵飼行為會否犯法有爭議性，不過他相信，餵飼野鴿行為則「一定中」。

麥劍祺認為，當局擴大野生動物禁餵區是好事，因可保護野生動物：「唔畀餵嘅話動物落嚟市區機會低啲。」他指，根據當局文件，擴大禁餵區主要針對野豬，而野豬會到市區除了因有人餵飼外，亦會在垃圾桶覓食。因此他建議當局盡快改善垃圾桶設計，令野豬等野生動物不會再在垃圾桶覓食。

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動保團體爭取多時︰絕對係啱

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪則表示，一直促請漁護署將禁餵區擴展至全港，認為現時建議「絕對係啱」。他強調以保護野生動物而言，所有野生動物亦不應餵飼：「希望全香港市民明白，香港咁細其實分唔到城郊，所以同野生動物共存嘅時候，應該有個心態係唔可以越過界線，包括餵飼行為。」

被問到市民會否容易誤墮法網？麥志豪認為，政府及團體多年來提倡及教育市民不應餵飼野生動物，市民應知悉有關行為不當：「如果真係犯咗條例都係好事，等佢哋驚下，金山（郊野公園禁餵區）講咗咁多年，都係日日餵緊馬騮。」

他又強調市民絕對不應該餵飼野生動物：「動物有自己嘅生態、淘汰方式，人類唔應該干擾佢嘅生存機制。」

NPV非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪。（資料圖片）

民主黨認為是次修例將能填補法例漏洞，加強打擊餵飼野生動物的行為，減少野生動物進入民居對市民構成滋擾，有關修訂早應實施。不過該黨又指，政府修訂有關法例把全港納入條例的規管範圍，令市民擔心餵飼流浪貓或流浪狗會否同樣被禁止，故認為政府有必要釐清野生動物及馴化動物的定義，以免令市民誤墮法網。