給十九歲的我︱張婉婷《秋天的童話》成名　《歲月神偷》拍出港味

《給十九歲的我》爭議成為電影界風眼，導演張婉婷其實並非第一次為紀錄片執導，她曾為成龍記錄家族故事《龍的深處──失落的拼圖》。她與相戀40年男友、已故著名導演羅啟銳，孕育多部經典電影，最為人所知莫過於《秋天的童話》及《歲月神偷》，後者以1960年代基層家庭生活為藍本，當年獲得不少人讚賞。



回顧港產片歷史，《給》並非第一部搬上大銀幕的紀錄片，有如橫掃金馬多個獎項的《音樂人生KJ》，紀錄主角鋼琴演奏家黃家正的成長故事，當年公映即刷新香港華語紀錄片票房，震撼影壇。



▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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《音樂人生KJ》記錄黃家正11歲起經歷 奪3金馬獎

《給十九歲的我》自公映以來，掀起本港對紀錄片倫理的討論。本港過去也有紀錄人物真實故事的紀錄片。《給》訴說了六個00後少女的青春，累似的紀錄片，不得不提港產紀錄片之冠──由張經緯執導的《音樂人生KJ》，電影呈現鋼琴演奏家黃家正黃家正（KJ）由11歲起發展音樂的種種經歷，製作歷時6年，公映後屢破票房紀錄，更於第46屆台灣金馬獎奪「最佳紀錄片」、「最佳音效」、「最佳剪輯」三個獎項，為當年金馬獎史上獲獎最多的紀錄片。

正如《給》主角之一阿聆於其親自撰寫的自白文提及，張婉婷並不是第一次執導紀錄片。於2003年放映的成龍家族紀錄片《龍的深處──失落的拼圖》亦是其作品之一；另外亦包括以半紀錄片半劇情片的方式拍攝的《八兩金》，講述由一名華裔的美國移民回到中國家鄉的故事。

她又曾為《宋家皇朝》、《玻璃之城》、以成龍父母的愛情故事為藍本的《三城記》等多部電影執導。

《給十九歲的我》的導演張婉婷代表香港電影業界加入政府日前成立的「推廣香港新優勢專責小組」。（資料圖片／陳順禎攝）

與羅啟銳合稱影壇神鵰俠侶 《秋天的童話》取材自身經歷

72歲的導演張婉婷今次在《給》尚有另一身份──英華女學校的校友，其實張志願曾是成為一名記者，她於英華女學校畢業後，考進香港大學就讀英國文學和心理學，並曾一度前往英國修讀戲劇，回港後她於香港電台擔任編導，首次接觸導演工作。未幾，她又赴美國紐約大學（New York University）修讀電影碩士課程，1985年首次執導電影《非法移民》，獲得「金像最佳導演」的名銜，打響頭炮。

《秋天的童話》是經典中的經典。（電影海報）

《給》的海報左下角印有製作顧問的名字，港人亦不會陌生──著名導演及編劇羅啟銳，他是張婉婷的男友，交往近40年的他們，被喻為影壇神鵰俠侶，曾合作拍攝《三城記》、《歲月神偷》，以及1987年上映、由當年的影視紅星周潤發、鍾楚紅主演的經典電影《秋天的童話》。《秋天的童話》取材自她個人在紐約的留學經歷。此電影及後於香港電影金像獎奪得最佳編劇獎，亦為二人打響名堂之作。不過，未等得及《給》於電影《香港國際電影節》首映，羅啟銳於去年7月2日猝逝。

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羅婉婷與羅啟銳另一作品《歲月神偷》，2010年上演，描述一個低收入的香港基層四口之家，如何面對時代劇變。說事說羅氏一家以經營「羅記」鞋舖，造鞋、賣鞋之收入勉強只能餬口，夫婦同時亦要為長子學費而節衣縮食，生活困苦，票房錄得2,300萬元，並獲得第60屆柏林影展新生代單元兒童組最佳電影水晶熊獎。