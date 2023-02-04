給十九歲的我｜張婉婷憶英華恩情　父親離世校方免學費贈獎學金

現年72歲的導演張婉婷，早在1985年首次執導《非法移民》，已成為「金像最佳導演」。十年前，開啟為母校英華女校拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，電影未正式公映，單計優先場已累收逾700萬票房更掀起熱話，更獲香港電影評論學會選為最佳電影。早前張婉婷接受商業一台《星光背後》專訪談拍攝初心。

張婉婷攝製《給十九歲的我》初心，就是為母校籌募經費起泳池。（資料相片）

票房創佳績︰賺到的錢全給母校

張婉婷坦言，開啟這個紀錄片拍攝前，從沒預計過電影可以發行：「初心只是紀錄新舊校舍轉變對六個學生成長的影響。」至於票房有今天的佳績，她重申：「賺到的錢不會給我！全部都會給母校，電影可見舊校舍無泳池，學生上游泳課要由般咸道上落山到青年會，中間行多段，差不多成千級樓梯是很辛苦，希望這些錢幫到母校。」

張婉婷導演與五位《給十九歲的我》紀錄的女學生，一同回到母校英華女校出席「《給十九歲的我》感恩大會」。

父親早逝差點做工廠妹

中小學也唸英華的張婉婷，坦言母校栽培及改變她佷大，「我是一家六口大女，中四、五時，爸爸突然離世窮到燶機乎要出來做工廠妹，學校了解我情況，免我學費，又給我獎學金，又給我與妹妹免費午餐；另外，外籍老師又請我教她中文，實質是給我工作賺錢；中四選科時，我本來因虛榮跟朋友選了理科，但開學第一天，班主任命令我轉讀文科，小朋友不太了解自己，後來我才知道自己喜歡文學，母校影響我一生，所以每次找我幫手，也不會say no！」

電影紀錄幾位女同學在大時代下的轉變。（《給十九歲的我》影片截圖）

摯愛猝逝堅持出席首映︰或許是我媽咪的影響

張婉婷82年赴紐約修讀電影認識羅啟銳，二人被喻為影壇神鵰俠侶，交往40年來二人合作的《非法移民》、《秋天的童話》、《歲月神偷》等均屬經典。對於《給十九歲的我》由羅啟銳擔任顧問，但他於去年7月2日離世，電影在8月21日便於《香港國際電影節》舉行首映，面對老伴突然猝逝，仍堅持現身首映：「我行出來不代表釋懷，是無得釋懷，但我是承諾了就會做的人。他死那時我很崩潰，或許是我媽咪的影響，爸爸走時，她才三十多歲，無工作又要養四個仔女，她教曉我要繼續如常生活，要繼續活下去。」

《給十九歲的我》影片截圖

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「令間屋可以像往時般有水有電已夠煩」

但張婉婷與羅啟銳並冇註冊，無以法律地位處埋老伴身後事，問她有否困難，她說：「那些真的想死！首先要找回遺囑，已經好煩！從前他家中負責法務部、財政部及採購部，我什麼都不用理，我只負責飲食部。他死後戶口被凍結，但我對所有銀行、律師代表、自動轉賬何時到期等，什麼都不知！每天開信箱都好驚！水費、電費、管理費、差餉、行車證到期都令我崩潰，我要逐步整理令間屋可以像往時般有水有電已夠煩，到現在還是處理中，天呀！這真是令我慘過乜！」再問她適應羅啟銳的離世未，張婉婷頓了頓，淡淡苦笑說：「我當他無離開過，不過這麼多事要處理，我有空就會對著他的相鬧吓佢囉！哈！其實……心入面仍有一個很大的黑洞。」

早前張婉婷接受商業一台《星光背後》專訪談拍攝初心。（電台相片）

至於為何四十年來都沒走註冊這一步，張婉婷說：「我無諗，首先沒仔女；其次不停忙，沒想這回事，亦覺沒此需要；多年來很多朋友都問我這問題，但看著他們結婚又離婚，離婚後又結婚又再離，我話覺得好煩，那就無人再問我！同一個人的關係是由心出發，我真的不覺得有此需要。」