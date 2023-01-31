給十九歲的我︱張婉婷加入推廣香港新優勢小組　有網民籲杯葛作品

香港政府於1月27日宣布設立「推廣香港新優勢專責小組」（下稱小組），主要目標為「透過適切了解市場和持份者的想法，以及藉直接溝通和公關推廣，讓本地、海外及內地的朋友和持份者對香港的優勢和機遇有更全面的了解，使香港的優勢能被充分認知、認識和認同。」小組招攬來自香港各界不同代表人物加入，並由財政司司長陳茂波牽頭，成員亦包括各級司局長官員。在小組名單上，亦出現電影界的代表成員、即將於2月2日公映的電影《給十九歲的我》的導演張婉婷女士。

《給十九歲的我》的導演張婉婷代表香港電影業界加入政府日前成立的「推廣香港新優勢專責小組」。（陳順禎 攝）

對於小組以「推廣」、「唱好」香港為己任，不少網民對方針感到反感，認為形象工程無助改變香港倒退、衰弱的趨勢。網民對小組的反感，亦牽連到位連成員名單的張婉婷導演，並認為張導籌拍長達十年的新作《給十九歲的我》亦有同樣目標，於是在網上呼籲杯葛作品，並指責張導因利益被收編，而電影票房亦會因此而蒙受損失。

張婉婷推出紀錄片新作《給十九歲的我》，繼早前在網絡上被優先場觀眾發文負評，在張導加入「推廣香港新優勢專責小組」後，更引發網民呼籲杯葛。（《給十九歲的我》電影海報）

《給十九歲的我》由張婉婷導演執導，由英華女校前任校長石玉如女士邀請校友張婉婷拍攝。電影由2011年開始拍攝，追踪多位千禧年出生的英華女校學生，最後紀錄片主軸集中於其中五位女生身上。紀錄片見證了1900年興建的英華女校重建、學校遷往深水埗後，處於夾縫間的時刻，而這幾位女學生性格、志趣與家庭背景各異，成長期間亦經歷社會變幻、動盪的時間，令他們的成長故事更具代表性。《給十九歲的我》早前亦於2022年度第29屆香港電影評論學會大獎中，榮獲「最佳電影大獎」。