給十九歲的我︱眾女生遺憾無緣用新校舍　雀仔︰前人種樹後人乘涼

紀錄片《給十九歲的我》將於2月2日正式上映，電影今日（28日）於英華女學校舉行感恩大會，由導演張婉婷攜同一眾於紀錄片內出現的人物出席。《給十九歲的我》製作歷時十年，由校友張婉婷進行紀錄，追蹤多位千禧年出生的女學生，由童年步入青年期間的成長。

張婉婷導演與五位《給十九歲的我》紀錄的女學生，一同回到母校英華女校出席「《給十九歲的我》感恩大會」。（陳順禎 攝）

《給十九歲的我》紀錄的五位女學生，如今每位已經亭亭玉立，回到新建成的校園，他們各自亦感受良多，各自在感恩大會上向校長及一眾師生分享。阿佘（佘麗薇）來到新校園，感嘆地表示：「新校舍好靚，沒機會在這裡讀書，有點遺憾，不過『有啲嘢整定嘅』！」而Jenny馬燕茹亦表示：「對這裡不是很熟悉，剛才也要問路，希望同學可以好好享用這個校園。」雀仔（倫凱頤）則笑指：「可能這就是『前人種樹、後人乘涼』！」

張婉婷導演與《給十九歲的我》一眾女學生（右起）：阿佘 (佘麗薇）、雀仔（倫凱頤）、Jenny馬燕茹、Madam（羅曉淳）及Shirley（陳可兒），左一則為拍攝期間時任英華女校校長李石玉如女士。（陳順禎 攝）

而Shirley（陳可兒）在分享時則表示，《給十九歲的我》呈現了屬於英華的一份情：「那一份情，並不是物質，而除了回憶被保留，也紀錄了情，亦不會因為地方而改變。」而紀錄片對他而言亦意義非凡：「我並不在意票房，如果沒有經歷當中的人和事，就不會有部戲，而十年的經歷則造就了電影的精粹。雖然我的片段較短，但也算是有機會讓我分享『愛人如己』的精神。」

《給十九歲的我》紀錄的五位女生，各自於感恩大會上分享。（陳順禎 攝）

而Madam（羅曉淳）則表示：「《給十九歲的我》是生命中的一部分，是我的個人歷史，連繫着過去、現在與未來，亦紀錄了我的初心，若然忘記時可以重新看一次。」而雀仔則表示：「影片可以讓我重新檢示父母的關係，相比當時，現在踏入社會後，我與父母的交流比以前少了。」Jenny在看完《給十九歲的我》後，分享了自己的反思：「我看完後有頗大的衝擊，亦同時讓我反思時間，這方面需要沉澱。」

張婉婷與表示自己似五位女生的母親：「見證到他們的長大，非常感恩，希望他們不會繼續鬧我啦！」（陳順禎 攝）

最後，阿佘似為各位同學總結地表示：「這部電影讓我看到自己成長了多少，究竟我幾快能夠接受到過去的自己？能夠不再糾結於細節位置？我想這是學習愛自己的第一步。」